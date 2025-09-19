Кто имеет право на помощь от ООН?

С 2023 года в Украине действует программа, разработана Министерством социальной политики совместно с Пенсионным фондом. В ее рамках пенсионеры могут получать дополнительные выплаты от международной организации, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Финансовая поддержка предоставляется не всем гражданам пенсионного возраста. Получателями могут быть те, кто:

не получает пенсию или получает меньше чем 3 500 гривен;

не имеет выплат от других международных организаций;

не получает помощь как внутренне перемещенное лицо;

постоянно проживают в регионах, где продолжаются активные боевые действия или сохраняется высокая вероятность их возобновления;

получают социальную помощь от государства в размере менее 3 200 гривен;

имеют установленный статус инвалидности (во взрослом возрасте или с детства).

Важно! Выплата прекращается, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из этих условий.

Как рассчитывается сумма помощи от ООН?

Размер помощи не фиксированный, но максимальная сумма ограничена 3 250 гривнами. Конкретный размер зависит от уже полученных выплат.

Например, если пенсия составляет 2 500 гривен, то от ООН пенсионер получит еще 750 гривен, чтобы в сумме набралось 3 250.

Как происходят выплаты от ООН?

Дополнительных документов собирать не нужно – начисления происходят автоматически. Деньги поступают тем же способом, что и пенсия: через "Укрпочту" или на банковскую карточку.

