Кто имеет право на помощь от ООН?

С 2023 года в Украине действует программа, разработана Министерством социальной политики совместно с Пенсионным фондом. В ее рамках пенсионеры могут получать дополнительные выплаты от международной организации, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также От бесплатных лекарств до льгот на транспорт: что предусмотрено для людей с инвалидностью

Финансовая поддержка предоставляется не всем гражданам пенсионного возраста. Получателями могут быть те, кто:

  • не получает пенсию или получает меньше чем 3 500 гривен;
  • не имеет выплат от других международных организаций;
  • не получает помощь как внутренне перемещенное лицо;
  • постоянно проживают в регионах, где продолжаются активные боевые действия или сохраняется высокая вероятность их возобновления;
  • получают социальную помощь от государства в размере менее 3 200 гривен;
  • имеют установленный статус инвалидности (во взрослом возрасте или с детства).

Важно! Выплата прекращается, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из этих условий.

Как рассчитывается сумма помощи от ООН?

Размер помощи не фиксированный, но максимальная сумма ограничена 3 250 гривнами. Конкретный размер зависит от уже полученных выплат.

Например, если пенсия составляет 2 500 гривен, то от ООН пенсионер получит еще 750 гривен, чтобы в сумме набралось 3 250.

Как происходят выплаты от ООН?

Дополнительных документов собирать не нужно – начисления происходят автоматически. Деньги поступают тем же способом, что и пенсия: через "Укрпочту" или на банковскую карточку.

Что еще нужно знать о пенсиях в Украине?

  • В следующем году размер минимальной пенсии в Украине существенно возрастет. Планы на будущее повышение этой выплаты содержатся в бюджете на 2026 год.

  • Однако до завершения текущего года индексация пенсий не планируется. Такой перерасчет будет проведен только в 2026 году.

  • Работающие пенсионеры могут раз в два года обращаться для перерасчета размера своей пенсии. Однако сумма выплаты может быть уменьшена, если происходит увеличение средней заработной платы по стране.