7 серпня, 15:35
Фінансова підтримка від ООН: хто отримає виплати у серпні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У серпні фінансова допомога від ООН призначається внутрішньо переміщеним особам і тим, хто повернувся з-за кордону, за умови, що вони не отримували допомогу від інших організацій протягом останніх 3 місяців.

  • Реєстрація на виплати проходить у Сумській області, а допомога виплачується протягом 3 місяців, складаючи 10 800 гривень на одного члена сім'ї.

     

Деякі українці можуть отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У серпні стартувала реєстрація в одній з областей України, яку регулярно обстрілює ворог.

Хто може отримати виплати від ООН? 

Вже кілька років представники міжнародної організації працюють в Україні та надають одноразову допомогу постраждалим від війни українцям. Виплати спрямовані на покриття базових потреб людей на житло, харчування та інші необхідні речі, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.

Взяти участь у програмі фінансової допомоги від ООН можуть: 

  • внутрішньо переміщені особи, які виїхали з небезпечних регіонів за останні 6 місяців;
  • ВПО, які виїжджали й повернулися на своє колишнє місце проживання;
  • громадяни, які змушені були виїхали за кордон і повернулися в Україну.

Допомогу від ООН їм призначають за умови, що вони не отримували фінансову підтримку через інші організації протягом останніх 3 місяців. 

Виплати нараховують вразливим категоріям переселенців: 

  • одинокому батькові чи матері, який виховує дитину до 18 років;
  • неповним сім'ям з особами похилого віку від 55 років;
  • сім'ям, у яких особи похилого віку виховують малолітніх дітей;
  • а також родинам, у складі яких є люди з інвалідністю чи тяжкими хворобами. 

Варто знати! Фінансова підтримка від УВКБ ООН призначається, якщо дохід на сім'ю не перевищує 5,4 тисячі гривень на одного члена родини. 

Як отримати допомогу від ООН? 

В Україні офіційним партнером УВКБ ООН є благодійний фонд "Право на захист", який проводить реєстрацію на програму грошової допомоги. Для цього його мобільні групи здійснюють виїзд у різні населені пункти для реєстрації. 

  • У серпні реєстрація на виплати від ООН розпочалася у Сумській області. Мобільні групи вже працювали у міті Лебедин, селі Рогинці, місті Кролевець, а 8 серпня планують відвідати Тростянець.
  • Представники мобільної групи спочатку записують у чергу, а потім запрошують для подальшої реєстрації на оформлення виплат. 

Усю інформацію, яку громадяни надають під час реєстрації, заносять до бази даних УВКБ ООН, 
– зазначають у фонді. 

Важливо! Допомога від УВКБ ООН виплачується протягом 3 місяців. Загальний розмір її на кожного члена сім'ї складає 10 800 гривень (по 3 600 гривень на одну особу).