Деякі українці можуть отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У серпні стартувала реєстрація в одній з областей України, яку регулярно обстрілює ворог.

Хто може отримати виплати від ООН?

Вже кілька років представники міжнародної організації працюють в Україні та надають одноразову допомогу постраждалим від війни українцям. Виплати спрямовані на покриття базових потреб людей на житло, харчування та інші необхідні речі, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.

Взяти участь у програмі фінансової допомоги від ООН можуть:

внутрішньо переміщені особи, які виїхали з небезпечних регіонів за останні 6 місяців;

ВПО, які виїжджали й повернулися на своє колишнє місце проживання;

громадяни, які змушені були виїхали за кордон і повернулися в Україну.

Допомогу від ООН їм призначають за умови, що вони не отримували фінансову підтримку через інші організації протягом останніх 3 місяців.

Виплати нараховують вразливим категоріям переселенців:

одинокому батькові чи матері, який виховує дитину до 18 років;

неповним сім'ям з особами похилого віку від 55 років;

сім'ям, у яких особи похилого віку виховують малолітніх дітей;

а також родинам, у складі яких є люди з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

Варто знати! Фінансова підтримка від УВКБ ООН призначається, якщо дохід на сім'ю не перевищує 5,4 тисячі гривень на одного члена родини.

Як отримати допомогу від ООН?

В Україні офіційним партнером УВКБ ООН є благодійний фонд "Право на захист", який проводить реєстрацію на програму грошової допомоги. Для цього його мобільні групи здійснюють виїзд у різні населені пункти для реєстрації.

У серпні реєстрація на виплати від ООН розпочалася у Сумській області. Мобільні групи вже працювали у міті Лебедин, селі Рогинці, місті Кролевець, а 8 серпня планують відвідати Тростянець.

Представники мобільної групи спочатку записують у чергу, а потім запрошують для подальшої реєстрації на оформлення виплат.

Усю інформацію, яку громадяни надають під час реєстрації, заносять до бази даних УВКБ ООН,

– зазначають у фонді.

Важливо! Допомога від УВКБ ООН виплачується протягом 3 місяців. Загальний розмір її на кожного члена сім'ї складає 10 800 гривень (по 3 600 гривень на одну особу).