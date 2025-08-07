Фінансова підтримка від ООН: хто отримає виплати у серпні
- У серпні фінансова допомога від ООН призначається внутрішньо переміщеним особам і тим, хто повернувся з-за кордону, за умови, що вони не отримували допомогу від інших організацій протягом останніх 3 місяців.
Реєстрація на виплати проходить у Сумській області, а допомога виплачується протягом 3 місяців, складаючи 10 800 гривень на одного члена сім'ї.
Деякі українці можуть отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У серпні стартувала реєстрація в одній з областей України, яку регулярно обстрілює ворог.
Хто може отримати виплати від ООН?
Вже кілька років представники міжнародної організації працюють в Україні та надають одноразову допомогу постраждалим від війни українцям. Виплати спрямовані на покриття базових потреб людей на житло, харчування та інші необхідні речі, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.
Взяти участь у програмі фінансової допомоги від ООН можуть:
- внутрішньо переміщені особи, які виїхали з небезпечних регіонів за останні 6 місяців;
- ВПО, які виїжджали й повернулися на своє колишнє місце проживання;
- громадяни, які змушені були виїхали за кордон і повернулися в Україну.
Допомогу від ООН їм призначають за умови, що вони не отримували фінансову підтримку через інші організації протягом останніх 3 місяців.
Виплати нараховують вразливим категоріям переселенців:
- одинокому батькові чи матері, який виховує дитину до 18 років;
- неповним сім'ям з особами похилого віку від 55 років;
- сім'ям, у яких особи похилого віку виховують малолітніх дітей;
- а також родинам, у складі яких є люди з інвалідністю чи тяжкими хворобами.
Варто знати! Фінансова підтримка від УВКБ ООН призначається, якщо дохід на сім'ю не перевищує 5,4 тисячі гривень на одного члена родини.
Як отримати допомогу від ООН?
В Україні офіційним партнером УВКБ ООН є благодійний фонд "Право на захист", який проводить реєстрацію на програму грошової допомоги. Для цього його мобільні групи здійснюють виїзд у різні населені пункти для реєстрації.
- У серпні реєстрація на виплати від ООН розпочалася у Сумській області. Мобільні групи вже працювали у міті Лебедин, селі Рогинці, місті Кролевець, а 8 серпня планують відвідати Тростянець.
- Представники мобільної групи спочатку записують у чергу, а потім запрошують для подальшої реєстрації на оформлення виплат.
Усю інформацію, яку громадяни надають під час реєстрації, заносять до бази даних УВКБ ООН,
– зазначають у фонді.
Важливо! Допомога від УВКБ ООН виплачується протягом 3 місяців. Загальний розмір її на кожного члена сім'ї складає 10 800 гривень (по 3 600 гривень на одну особу).