Україна отримала 2,3 мільярда євро від ЄС: куди підуть кошти

До держбюджету України надійшов шостий транш у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Йдеться про 2,3 мільярда євро від Європейського Союзу.

Що відомо про черговий транш від ЄС?

Кошти спрямують на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави. Деталі в понеділок, 22 грудня, повідомили в Міністерстві фінансів України, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи може Україна вступити до ЄС з окупованими територіями: уроки розділеного навпіл Кіпру

Зокрема, український уряд залучив 2,1 мільярда євро кредитних коштів і 200 мільйонів євро гранту.

Підтримка в межах Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності та безперебійного функціонування держуправління в умовах війни.

Для отримання коштів Україна успішно виконала 8 реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в ЄС,

– наголосив очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Нагадаємо, шосту виплату прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала ще 11 грудня. Тоді вона уточнила, що для цього Україна реалізувала низку системних реформ в:

управлінні державними фінансами;

зеленому переході та охороні довкілля;

оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків і судової системи.

Довідка: програму Ukraine Facility започаткували у 2024 році – строком на чотири роки. Загалом до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 мільярда євро, з яких у 2025 році – понад 10,6 мільярда євро. Загальний передбачений обсяг фінансування – близько 50 мільярдів євро.

До слова, ЄС залишається найбільшим донором фінансової підтримки України, надавши 70,7 мільярда євро з лютого 2022 року. Так, лише у 2025 році Україна отримала понад 28,7 мільярда євро фінансової допомоги.

Яким був попередній транш від ЄС?