Україна отримала 2,3 мільярда євро від ЄС: куди підуть кошти
- Україна отримала 2,3 мільярда євро від ЄС у межах шостого траншу фінансового інструменту Ukraine Facility.
- Кошти спрямують на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.
До держбюджету України надійшов шостий транш у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Йдеться про 2,3 мільярда євро від Європейського Союзу.
Що відомо про черговий транш від ЄС?
Кошти спрямують на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави. Деталі в понеділок, 22 грудня, повідомили в Міністерстві фінансів України, передає 24 Канал.
Зокрема, український уряд залучив 2,1 мільярда євро кредитних коштів і 200 мільйонів євро гранту.
Підтримка в межах Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності та безперебійного функціонування держуправління в умовах війни.
Для отримання коштів Україна успішно виконала 8 реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.
Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в ЄС,
– наголосив очільник Мінфіну Сергій Марченко.
Нагадаємо, шосту виплату прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала ще 11 грудня. Тоді вона уточнила, що для цього Україна реалізувала низку системних реформ в:
- управлінні державними фінансами;
- зеленому переході та охороні довкілля;
- оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків і судової системи.
Довідка: програму Ukraine Facility започаткували у 2024 році – строком на чотири роки. Загалом до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 мільярда євро, з яких у 2025 році – понад 10,6 мільярда євро. Загальний передбачений обсяг фінансування – близько 50 мільярдів євро.
До слова, ЄС залишається найбільшим донором фінансової підтримки України, надавши 70,7 мільярда євро з лютого 2022 року. Так, лише у 2025 році Україна отримала понад 28,7 мільярда євро фінансової допомоги.
Яким був попередній транш від ЄС?
Нагадаємо, п'ятий платіж у межах Ukraine Facility був понад 1,8 мільярда євро. Для нього Україна успішно виконала 9 кроків, а також один пункт з четвертого траншу.
Виплати пов'язані з Ukraine Plan, який визначає стратегію відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реалізації реформ, що узгоджуються з цілями вступу України до ЄС у найближчі роки.