Долар все ближче до 41 гривні: який офіційний курс встановив НБУ

Американська валюта продовжує дорожчати – з 40,11 гривні минулого тижня ціна виросла до 40,30 гривні сьогодні. Завтра очікується знову ріст вартості.

Офіційний курс 28 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,30 гривні за долар. Вартість долара зросла на 19 копійок проти 27 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,45 гривні, що на 4 копійки менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 29 травня:

долар – 40,39 гривні,

євро – 43,97 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 28 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,10 гривні, а продаж – 40,62 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,18 гривні , а продаж – 40,84 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,60 гривні, а продаж – 40,72 гривні.

Чи буде курс по 41 гривні у червні

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що у червні поточні валютні зміни можуть бути різноспрямованими. Втім їхня амплітуда навряд чи істотно зміниться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: міжбанк – 40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро, готівковий ринок – 40 – 41 гривень за долар та 43 – 46 гривень за євро.

Банкір вважає, що курсові відхилення не перевищать очікувані показники.

Попри те, що якщо підсумкове значення місяця все-таки перевершить закладений в бюджет середньорічний курс у 40,7 гривні, паніки чи ажіотажу це не повинно викликати.

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