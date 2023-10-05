Невже підвищення цін на газ та світло буде: що відомо про тарифи взимку

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів. Відтак від початку повномасштабного вторгнення уряд був вимушений підвищити ціни на електроенергію. Цікаво, чи триматимуться ціни на інші комунальні послуги ще й цієї зими.

Чого чекати у платіжках під час зими

В ефірі телемарафону Андрій Герус, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства, передає 24 Канал, розповів, що ситуація в енергосистемі на сьогодні стабільна.

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Опалювальний сезон цьогоріч розпочинаєтьсяВтім це буде залежати від погодних умов. Якщо холоднішати почне раніше, то відповідно сезон розпочнеться теж раніше, ніж 15 числа.

Герус додає, що зараз є навіть залишки електроенергії, якщо говорити про денний час, а власних запасів газу повинно вистачити для проходження зими. Відтак він пояснює, чи зміниться за таких обставин вартість тарифів.

Андрій Герус Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Відповім коротко: цьогоріч тарифи на опалення підвищувати не будуть.

Водночас згідно з рекомендацією США щодо лібералізації тарифів в Україні радять підвищити ціни на комунальні послуги. Як повідомила міністерка з соцполітики Оксана Жолнович, тарифи на газ та електроенергію таки можуть зрости.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Так, ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 мільярдів гривень на субсидії.

Які тарифи діють на сьогодні

Тариф на світло

Єдиний тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат. Втім, раніше українці платили 1,44 гривні за кіловат, якщо споживали менше, ніж 250 кіловатів щомісяця, а 1,68 гривні за кіловат – якщо споживали понад 250 кіловатів щомісяця.

Тариф на воду

Якщо користуватися двозонними та тризонними лічильниками, можна зекономити на світлі. В нічний час кіловат електроенергії при двозонному лічильнику коштує десь 1,32 гривні замість 2,64 гривні.

Тарифи на воду не змінювали від початку повномасштабної війни. Втім, у липні водопостачання та водовідведення мали зрости у ціні. Як виявилося, через критику президента НКРЕКП скасувала постанову про підвищення.

Тарифи могли зрости в середньому за водопостачання на 62 гривні за місяць.

Зараз тарифи по областях становлять так:

Тарифи на газ

В "Нафтогазі" прийняли рішення про збереження чинної ціни на газ у межах 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.

Олексій Чернишов Очільник Групи "Нафтогаз" Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації, ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні.