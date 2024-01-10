Офіційний долар знову трішки лізе вгору: курс станом на 10 січня
Декілька днів поспіль курс долара ріс вгору. На сьогодні вартість виросла на 3 копійки. Євро також подорожчало на стільки ж.
Офіційний курс 10 січня
За даними Нацбанку, офіційний курс 10 січня сягнув 38,22 гривні за долар. Вартість виросла на 3 копійки проти курсу 9 січня.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,81 гривні, що на 3 копійки більше, ніж було вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 11 січня:
- Долар – 38,19 гривні,
- Євро – 41,80 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 10 січня долар коштує:
- В банках купівля становить 38,4 гривні, а продаж – 39,30 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,90 гривні, а продаж – 39,50 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,25 гривні, а продаж – 39,40 гривні.
Що буде з курсом після затримка міжнародної допомоги
В ефірі телемарафону гендиректор Advanter Group Андрій Длігач розповів, що курс не буде сильно коливатися навіть при вірогідній затримці надходження міжнародної допомоги. Все тому, що НБУ накопичив достатню кількість резервів.
Ми отримуємо і перекази наших трудових мігрантів, яких минулого року майже 10 мільярдів доларів було відправлено в Україну.
Цікаво, що Длігач зауважив, що українці, які заробляють за кордоном і надсилають кошти, підтримують економічний сектор України.