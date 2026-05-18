Яким військовим призначають довічну пенсію в Україні

В Україні окремі категорії військових та працівників силових органів мають право на довічне пенсійне забезпечення. Такі виплати призначаються залежно від вислуги років та умов проходження служби.

Чому військовим дозволяють виходити на пенсію раніше?

В Україні військові пенсії фактично існують як окрема система всередині загального пенсійного забезпечення. Якщо для більшості українців ключовим критерієм є вік та страховий стаж, то у силових структурах головну роль відіграє вислуга років та специфіка служби, пояснює Пенсійний фонд.

Цікаво Ніколи не працювали офіційно: яку допомогу можуть отримати такі українці

Саме тому частина військових і працівників силових органів може отримувати довічну пенсію значно раніше за цивільних пенсіонерів. Адже окрема система військових пенсій формувалася роками як механізм компенсації за особливі умови служби.

Силові структури традиційно мають:

високий рівень фізичного та психологічного навантаження;

жорсткі обмеження під час служби;

підвищені ризики для здоров’я;

раннє професійне виснаження.

Фактично держава визнає, що значна частина військових професій має коротший "робочий ресурс", ніж цивільні спеціальності. Саме тому право на довічну пенсію стало частиною системи мотивації та соціальних гарантій для силового сектору.

Як працює сама система довічних пенсій?

Пенсію за вислугу років призначають після звільнення зі служби, зауважує Міноборони. Тут важлива лише достатня кількість років служби або страхового стажу:

25 років календарної вислуги дають право на пенсію незалежно від віку;

або після 45 років за наявності 25 років страхового стажу, частина якого припадає на службу.

Фактично система побудована так, щоб людина могла завершити кар’єру у силових структурах раніше, ніж більшість працівників цивільного сектору. При цьому сама пенсія напряму залежить від грошового забезпечення та тривалості служби.

Чому військові пенсії це навантаження на бюджет?

Після початку повномасштабної війни питання військових пенсій вийшло далеко за межі звичайної соціальної теми. Кількість людей, які у майбутньому матимуть право на пенсію за вислугу років, суттєво збільшується.

Економісти звертають увагу, що система довічних виплат для силового сектору є однією з найдорожчих у структурі соціальних видатків. Причина проста: військові можуть виходити на пенсію раніше, але отримувати її значно довше.

Чому питання військових пенсій стає стратегічним?

На тлі війни військові пенсії перетворюються не лише на соціальну гарантію, а й на елемент державної кадрової політики.

Наявність довічної пенсії:

впливає на мотивацію служити;

залишається частиною соціального контракту між державою та військовими;

стає фактором утримання кадрів у силових структурах.

Саме тому держава навряд чи піде на радикальне скорочення таких гарантій навіть попри навантаження на бюджет.

Цікаво! Водночас експерти прогнозують, що у майбутньому система військових пенсій може поступово змінюватися насамперед через необхідність балансувати між соціальними гарантіями для ветеранів та фінансовими можливостями держави.

Які ще пенсії можуть отримувати військові в Україні?