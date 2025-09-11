Ефективна відповідь: Україна хоче виробляти дрони-перехоплювачі разом з Європою
- Україна хоче розвивати спільне з Європою виробництво дронів-перехоплювачів для протидії ворожим дронам.
- Президент Зеленський наголосив на важливості швидкого початку співпраці без затримок через бюрократичні процеси.
Україна прагне розвивати виробництво дронів-перехоплювачів, які довели свою ефективність на полі бою. Виробляти безпілотники Київ пропонує Європі разом.
Що Україна пропонує Європі?
Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Александром Стуббом заявив, що Україна відкрита до співпраці у виробництві дронів, повідомляє 24 Канал.
При цьому глава держави наголосив, що до спільного виробництва необхідно підійти максимально швидко. Заважати цьому процесу не мають жодні бюрократичні процеси.
Ніхто у світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це сто тисяч доларів,
– наголосив Зеленський.
Що відомо про дрони-перехоплювачі?
Дрони-перехоплювачі – це спеціальні безпілотні апарати, призначені для знищення ворожих дронів, зокрема "Шахедів" і розвідувальних БПЛА. Вони оснащені високошвидкісними двигунами та цифровими каналами зв’язку, що дозволяє досягати швидкості до 330 кілометрів на годину й ефективно наздоганяти цілі.
В Україні розробляють кілька моделей таких дронів, які вже застосовуються на фронті й демонструють високу ефективність у протиповітряній обороні, хоча не можуть повністю замінити традиційні системи ППО, а служать важливим доповненням для протидії масованим атакам дронів.
Виробництво дронів в Україні: що відомо?
Після повномасштабного вторгнення Україна з нуля розбудувала індустрію з виробництва дронів. Її розвиток був надзвичайно швидким: виробництво зросло від кількох тисяч FPV-дронів у 2022 році до понад 2 мільйонів у 2024-му. Президент Володимир Зеленський зазначив, що країна вже може випускати до 4 мільйонів дронів на рік.
Виробництво українських безпілотників усіх типів продовжує активно розвиватися й у 2025-му: за рік обсяги зросли на рекордні 900%. Якщо минулого літа промисловість випускала близько 20 тисяч дронів на місяць, то сьогодні цей показник перевищує 200 тисяч.
Разом з тим Зеленський зазначив, що Україна поки що відстає у виробництві БПЛА від Росії. Він зазначив, що російські війська активніше застосовують дрони, тоді як Україна через обмежені фінансові ресурси не змогла вчасно збільшити власне виробництво.