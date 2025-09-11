Україна прагне розвивати виробництво дронів-перехоплювачів, які довели свою ефективність на полі бою. Виробляти безпілотники Київ пропонує Європі разом.

Що Україна пропонує Європі?

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Александром Стуббом заявив, що Україна відкрита до співпраці у виробництві дронів, повідомляє 24 Канал.

При цьому глава держави наголосив, що до спільного виробництва необхідно підійти максимально швидко. Заважати цьому процесу не мають жодні бюрократичні процеси.

Ніхто у світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це сто тисяч доларів,

– наголосив Зеленський.

Що відомо про дрони-перехоплювачі? Дрони-перехоплювачі – це спеціальні безпілотні апарати, призначені для знищення ворожих дронів, зокрема "Шахедів" і розвідувальних БПЛА. Вони оснащені високошвидкісними двигунами та цифровими каналами зв’язку, що дозволяє досягати швидкості до 330 кілометрів на годину й ефективно наздоганяти цілі.

В Україні розробляють кілька моделей таких дронів, які вже застосовуються на фронті й демонструють високу ефективність у протиповітряній обороні, хоча не можуть повністю замінити традиційні системи ППО, а служать важливим доповненням для протидії масованим атакам дронів.

Виробництво дронів в Україні: що відомо?