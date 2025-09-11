Украина стремится развивать производство дронов-перехватчиков, которые доказали свою эффективность на поле боя. Производить беспилотники Киев предлагает Европе вместе.

Что Украина предлагает Европе?

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Александром Стуббом заявил, что Украина открыта к сотрудничеству в производстве дронов, сообщает 24 Канал.

При этом глава государства подчеркнул, что к совместному производству необходимо подойти максимально быстро. Мешать этому процессу не должны никакие бюрократические процессы.

Никто в мире не имеет столько ракет, чтобы сбивать все виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, даже если это сто тысяч долларов,

– подчеркнул Зеленский.

Что известно о дронах-перехватчиках? Дроны-перехватчики – это специальные беспилотные аппараты, предназначены для уничтожения вражеских дронов, в частности "Шахедов" и разведывательных БПЛА. Они оснащены высокоскоростными двигателями и цифровыми каналами связи, что позволяет достигать скорости до 330 километров в час и эффективно догонять цели.

В Украине разрабатывают несколько моделей таких дронов, которые уже применяются на фронте и демонстрируют высокую эффективность в противовоздушной обороне, хотя не могут полностью заменить традиционные системы ПВО, а служат важным дополнением для противодействия массированным атакам дронов.

Производство дронов в Украине: что известно?