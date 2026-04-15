Менше, ніж за 36 годин: у США зробили заяву щодо економічної торгівлі Ірану

Події, що відбуваються довкола Ормузької протоки, залишаються непростими. Зокрема Адмірал Бред Купер, глава Центрального командування Збройних сил США зробив цікаву заяву.

Що повідомили у Сполучених Штатах щодо Ірану?

Він сказав, що військово-морська блокада іранських портів з боку США була "повністю реалізована", про що пише видання Financial Times.

Пізно ввечері вівторка Купер зазначив, що менш ніж за 36 годин від початку блокади американські сили "повністю зупинили економічну торгівлю, яка здійснюється морем до Ірану та з нього".

Останні коментарі Купера прозвучали через день після того, як Центральне командування США – яке відповідає за американські військові операції в регіоні – повідомило, що жодне судно з іранських портів не пройшло через американську блокаду протягом перших 24 годин. А шість комерційних суден розвернулися після відповідного наказу.

Що ще відомо про відносини Ірану та США?

Нагадаємо, що попри блокування Сполученими Штатами Ормузької протоки, перемовини між Вашингтон та Тегераном можуть відновитися. Про це писали у Reuters.

Зверніть увагу! Джерело вказало, що переговори відбудуться до кінця цього тижня. Однак точна дата ще не була встановлена.

