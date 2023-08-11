Безлад і корупція: як Росія стає біднішою через виплати військовим
Країна-агресор Росія пообіцяла своїм солдатам, які воюватимуть в Україні, грошові виплати. Однак матеріальне "заохочення" до участі у війні вкрай негативно впливає на економіку ворога – курс рубля іде на дно.
Очевидно, у Кремлі не очікували, що так звана "СВО" затягнеться й триватиме 18 місяців. Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.
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Гроші скоро закінчаться
Зарплати, які вище середнього рівня у декілька разів, розганяють інфляцію у Росії. 200 тисяч рублів, які нібито виплачують російським окупантам, за нинішнім курсом це приблизно 2 тисячі доларів.
Видача таких зарплат великій кількості людей породжує інфляцію. Російська влада, звісно, не планувала так довго платити. Вона збиралася швидше закінчити так звану "СВО" й грошей мало вистачити на те, щоб "безболісно товаришів" забезпечувати цими зарплатами,
– сказав Фейгін.
Російський правозахисник припустив, що скоро країні-терористу не вистачатиме грошей. Ймовірно, у ситуації з виплатою зарплат військовим у Росії працюють різні корупційні схеми.
"Тут комбінація факторів, які сприяють тому, що люди цих грошей не бачать, а родичі тим більше. Десь притримують, десь не дають, чекають поки здохне чи загине. У Росії бардак і корупція, а контроль над виконанням дуже умовний", – зазначив Фейгін.
Що посилює інфляцію у Росії: дивіться відео
Рубль у трійці найслабших валют світу
Зараз російська економіка переживає не найкращі часи. Особливо тішить стрімка девальвація рубля. Курс долара США впритул наблизився до позначки у 100 рублів. З початку року російська валюта системно слабшає.
Головними причинами падіння рубля є санкції країн Заходу, відтік валюти з Росії, ускладнення умов торгівлі на зовнішніх ринках. Крім того, витрати з російського бюджету зростають, а доходи від експорту нафти та газу демонструють зворотну динаміку.
У січні 2023 року рубль увійшов до трійки найслабших валют серед країн, які розвиваються. До цього переліку також увійшли турецька ліра та аргентинське песо.
Обвал російського рубля: останні новини
- У червні російський рубль знецінився до історичного мінімуму проти американського долара. Востаннє на такому рівні валюта агресора торгувалася на початку повномасштабного вторгнення.
- На початку серпня російська валюта продемонструвала знецінення щодо китайського юаня. Рубль впав до мінімального рівня за понад рік. Зазначимо, що востаннє таку динаміку ця валюта фіксувала у середині квітня 2022 року.
- Водночас очільниця центрального банку ворога Ельвіра Набіулліна заявила, що регулятор має інструменти для стабілізації наслідків короткотривалих коливань. Ба більше, вона додала, що завдяки плаваючому курсу можна легше абсорбувати зовнішні зміни та виклики в економіці.