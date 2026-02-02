Стагнація в Білорусі: хто винен, що економіка країни вийшла з-під контролю

Білорусь тісно "співпрацює" з Росією в економіці. Але тут не про користь для обох країн, а про залежність Мінська від Кремля. Хоча ВВП Білорусі зростає, експерти кажуть про інше – уже скоро економіку країни може накрити застій.

Що відбувається з білоруською економікою?

Про те, чому для економіки Білорусі будь-які зміни матимуть негативний вплив, йдеться в дослідженні проєкту "Моніторинг економіки Білорусі".

За результатами моніторингу, прогнози для економіки Білорусі невтішні. Хоча 2025 рік країна завершила зі зростанням ВВП на рівні 1,3%, насправді протягом року темпи зростання економічної динаміки знижувалися. Від 0,8% у третьому кварталі до 0,4% – у четвертому.

Зверніть увагу! Такі показники про те, що навіть за відсутності нових економічних потрясінь у країні можлива стагнація. Іншими словами – це застій в економіці, що тягне за собою низку наступних проблем.

До того ж, якщо говорити про можливе погіршення зовнішніх умов, тоді для економіки прогнозують ще швидкий спад.

З урахуванням попередньої статистики, перший квартал 2026 року для ВВП країни буде аналогічним до 2025 року, зокрема через слабкий попит на російському ринку.

Білоруський експорт напряму залежить від російського попиту та економіки цієї ж країни. Оскільки для Росії прогнози песимістичні, про потребу імпорту з Білорусі не йдеться. Сама ж Білорусь, за рахунок внутрішнього попиту, стабілізувати ситуацію не зможе.

Важливо! У 2025 році темпи зростання внутрішнього попиту скоротилися вдвічі – з 12% до 6%.

Ще одна причина – скорочення промислового виробництва. Йдеться про показник зменшення на 1,8%. Попри більші продажі калійних добрив та постачання російської нафти для білоруських НПЗ, головні підприємства країни – провалили статистику. Зокрема мінський тракторний завод та білоруський металургійний комбінат. Тож тепер прогнозується падіння промисловості ще на 3 – 5% вже у першому кварталі 2026 року.

Ну й інфляція 2025 року в Білорусі перевищила 7%. Сукупність усіх цих факторів веде до одного висновку – негативний сценарій для білоруської економіки не ризик або небезпека, а прогноз, який лише чекає часу на підтвердження.

Яким є вплив Кремля на Білорусь?

За повідомленням Служби зовнішньої розвідки України, Москва посилює контроль над політикою Мінська та зводить до мінімуму простір для самостійності Білорусі.

Водночас за дослідженням латвійського Бюро по захисту Конституції (SAB), йдеться про те, що Росія використовує Білорусь як умовний економічний плацдарм. Дії МЗС координуються, а також злагоджено працюють інтеграційні програми.

Така співпраця дедалі більше перетворюється на військову підтримку. Майже 500 білоруських підприємств інтегровані у військове виробництво Росії. Як приклад, білоруський завод безпілотників потужністю до 100 тисяч одиниць на рік. Він постачає Москві близько 480 тисяч артилерійських та ракетних боєприпасів.

Що ще відомо про економічну "співпрацю" Білорусі та Росії у 2026 році?

Раніше повідомлялося, що Москва посилює контроль над внутрішньою політикою Білорусі. Зокрема тепер країна планує збудувати АЕС, щоб забезпечувати електроенергією "нові" регіони Росії, тобто окуповані області України.

У самій Росії за початок 2026 року інфляція на рівні 1,2%. Експерти зазначають, що 2026 рік стане для російської економіки показовим, коли буде зрозуміло, що чекає країну далі.