Що очікує на російську економіку у 2026 році?

Про це більш детально розповів економіст Іван Ус для 24 Каналу.

Хоча за офіційним планом цьогоріч у Кремлі очікують, що інфляція повернеться до цільового показника в 4%. Про це навіть зазначає на офіційному рівні Банк Росії.

У країні завжди стабільно знижують ключову ставку. Але наразі говорять про те, щоб далі цього не робити.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант в Національному інституті стратегічних досліджень Я люблю ключову ставку називати ще ставкою рефінансування. Тобто відсоток, під який даються кошти комерційним банкам в країні. І, відповідно, за оцінками Германа Грефа, очільника російського "Сбербанку", ключова ставка в Росії за теперішніх умов не повинна перевищувати 12%. А Олександр Шохін, очільник Російського союзу промисловців і підприємців, каже, що вона не повинна перевищувати 7%.

Нагадаємо! Станом на січень 2026 року, ключова ставка в Росії встановлена на рівні 16%.

Економіст Ігор Бураковський розказав, що в економіці Кремля спостерігається велика кількість проблем. Зокрема 2025 рік став чимось на кшталт поворотного пункту, а 2026 рік – фактично роком, коли буде зрозуміло, що надалі чекає російську економіку.

Iгор Бураковський Економіст, голова правління ІЕД Четвертий рік поспіль в російській економіці зберігається дефіцит державного бюджету, який складає приблизно 5,6 трильйона рублів. Це рекордний показник з 2020 року.

Експерт пояснив: якщо проаналізувати доходи бюджетної системи Росії – податки, регіональні бюджети, пенсійний фонд, програму обов'язкового медичного страхування тощо – вони практично не зростають.

Якщо говорити про зростання ВВП, то за оцінками МВФ у 2026 році зростання становитиме близько 0,8%. Це означає фактичну стагнацію.

Також збільшився дефіцит зокрема і через обвал цін на нафту:

Якщо порівнювати з 2024 роком, доходи в бюджет були меншими на 7,5%, здебільшого через недобір нафтогазових зборів – у 2025 році вони впали на 24% до попереднього року, опинившись на мінімумі з 2020 року. Надходження, які не пов'язані з нафтою та газом, зросли на 12,6% до попереднього року – до 28,8 трильйона рублів. ⁠Порівняно з первісним планом вони були меншими на ‍1,9%.

Експерт в галузі економіки Юрій Щедрін заявив: попри все, показник дефіциту бюджету, який менше як 3% ВВП країни, не свідчить про колапс економіки, хоча і є викликом.

Юрій Щедрін Керівник аналітичного напрямку в ГО "Світ.UA" Це не критичний показник, який свідчить про те, що номінально з економікою в росіян не все так погано, попри те, що відбувається санкційний тиск на неї.

Водночас Іван Ус каже, що Росія досі залишається на плаву. Зокрема завдяки своїм відносинам з Китаєм та Індією. І єдине розв'язане питання – російські кошти, які застрягли в Індії.

Цікаво! Річ у тім, що Індія за ресурси частину грошей платить в рупіях. Ще 2 роки тому у російських компаніях в індійських банках було нараховано рупій на 39 мільярдів доларів США. Але отримати ці кошти компанії не можуть.

Нагадаємо, що заступник міністра фінансів Росії підтвердив, що країну чекатиме значний бюджетний дефіцит у 2026 році, зокрема через скорочення нафтогазових доходів. Про це повідомили в українській розвідці.

Федеральний бюджет Росії на початку року буде виконаний із суттєвим дефіцитом на тлі провалу ⁠в нафтогазових доходах та значного авансування видатків,

– сказав заступник міністра фінансів Володимир Количев.

Зокрема дефіцит бюджету в країні відчуватиметься більше.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?ʼ

У Росії очікуються економічні проблеми щонайменше до 2042 року. До цього часу країна "фактично приречена" на постійний бюджетний дефіцит.

Ба більше, у листопаді 2025 року російський ВВП зріс лише на 0,1% у річному вимірі. Це найгірший показник із початку 2023 року. Зокрема це фактичний сигнал – економіка Росії поступово входить у стагнацію.