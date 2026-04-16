Попри війну в Ірані: економіка однієї важливої країни почала зростати
- Економіка Китаю зросла на 5% у першому кварталі завдяки експорту, високотехнологічному виробництву та фіскальним стимулам.
- Зростання промислового виробництва, зокрема в секторах машинобудування та високих технологій, досягло значних показників, але очікується вплив війни з Іраном і зростання цін на енергоносії.
Валовий внутрішній продукт Китаю зріс на 5% у річному вимірі в першому кварталі. Він прискорився, у порівннні з попереднім квартало.
Що відбувається з економікою Китаю?
Експорт, високотехнологічне виробництво та фіскальні стимули компенсували все ще слабку внутрішню економіку, про що пише FT.
Показник зростання перевищив:
- очікування аналітиків, опитаних Bloomberg (4,8%);
- а також результат попереднього кварталу (4,5%).
Він також перебував на верхній межі урядового цільового діапазону на цей рік – 4,5 – 5%,
– йдеться у матеріалі.
- Зростання частково було зумовлене кращими (ніж очікувалося) показниками промислового виробництва, яке у березні зросло на 5,7% у річному вимірі проти прогнозу аналітиків у 5,3%.
- Зростання роздрібних продажів, яке вважається одним з індикаторів споживчих настроїв, виявилося слабшим за очікування – 7% порівняно з прогнозом у 2,4% у березні.
Національна економіка продемонструвала гарний старт,
– заявило Національне бюро статистики у своєму коментарі до цих даних.
Згідно з заявою, зростання промислового виробництва прискорилося зокрема завдяки швидкому розвитку секторів машинобудування та високих технологій. У відомстві зазначили, що виробництво обладнання в першому кварталі зросло на 8,9% у річному вимірі, тоді як високотехнологічне виробництво – на 12,5%.
Зокрема, виробництво обладнання для 3D-друку, літій-іонних батарей та промислових роботів зросло на 54%, 40,8% і 33,2% відповідно.
Очікується, що економіка Китаю зазнає негативного впливу війни з Іраном і зростання цін на енергоносії, що може послабити тривалий дефляційний тиск. Водночас це вдарить по маржинальних показниках надзвичайно конкурентного промислового сектору.
Зокрема у Bloomberg писали, що у березні ціни на фабриках Китаю зросли на 0,5% у річному вимірі. Найбільше збільшилися ціни виробників в енергоємних галузях.
Нагадаємо! Очікується, що у середині травня президент Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні для переговорів.
Що ще варто знати про Китай?
- На тлі війні в Ірані китайські компанії почали перепродавати рекордні обсяги СПГ. У березні 2026 року Пекін перевантажив від 8 до 10 вантажів, що є найвищим місячним показником за всю історію спостережень.
- Ба більше, акції компаній, що переробляють вугілля на хімікати, зросли на 30% від початку конфлікту на Близькому Сході. Причиною цього стали ціни на нафту, що зросли внаслідок блокування Ормузької протоки.