Уповільнення економіки в Китаї поглибилося в серпні. Тоді низка ключових показників не виправдала очікувань.

Що відбувається з китайською економікою?

Причиною стало те, що слабкий внутрішній попит зберігався, а кампанія Пекіна проти промислових надлишкових потужностей обмежувала виробництво, пише 24 Канал з посиланням на CNBS.

Роздрібні продажі минулого місяця зросли на 3,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це нижче за прогноз аналітиків, які очікували 3,9% зростання в опитуванні Reuters, і повільніше, ніж 3,7% зростання в липні.

Зростання промислового виробництва сповільнилося до 5,2% у серпні порівняно з 5,7% у липні, що стало найслабшим показником з серпня 2024 року. Економісти очікували, що показник залишиться без змін.

Інвестиції в основні фонди, які звітуються на кумулятивній основі, зросли лише на 0,5%, що різко сповільнилося порівняно з 1,6% у період із січня по липень, і значно нижче прогнозів економістів у 1,4%.

У цьому сегменті скорочення інвестицій у нерухомість посилилося, впавши на 12,9% за перші вісім місяців. Інвестиції в сектор виробництва та комунальні послуги (включно з електроенергією, паливом і водопостачанням) зросли відповідно на 5,1% і 18,8% порівняно з минулим роком.

Зауважте! За словами Юхан Чжана, головного економіста Центру Китаю аналітичного центру The Conference Board, інвестиції в основні фонди здебільшого підтримуються державними підприємствами, тоді як приватний сектор скорочує вкладення.

Загалом інвестиції у виробництво демонструють "помірне та нерівномірне зростання". Головним чином завдяки державним інвестиціям у такі галузі:

інфраструктуру; високі технології; модернізацію промисловості.

Міський рівень безробіття в Китаї в серпні становив 5,3%, піднявшись із 5,2% місяцем раніше. Статистичне управління пояснило зростання рівня безробіття сезоном випускників.

Роздрібні продажі без урахування автомобілів у серпні зросли на 3,7% порівняно з минулим роком,

– йдеться у матеріалі.

Споживання в сільських районах перевищувало показники міських центрів, зрісши на 4,6% у серпні.

Індекс споживчих цін у Китаї впав у серпні сильніше, ніж очікувалося, знизившись на 0,4% у річному вираженні, тоді як дефляція цін виробників тривала третій рік поспіль.

Серед категорій, які показали найбільше зростання:

продажі золота, срібла та ювелірних виробів у серпні зросли на 16,8% порівняно з минулим роком; спортивних і розважальних товарів – на 16,9%; меблів – на 18,6%.

Найбільшими відстаючими в споживанні стали нафтопродукти, а також тютюнові й алкогольні вироби. Споживання послуг набирало обертів, на чолі з подорожами, відпочинком і транспортом, що сигналізує про поступовий зсув витрат у бік сфери послуг.

Сповільнення зростання роздрібних продажів було зумовлене головним чином слабшим попитом на побутову техніку та електроніку, оскільки ефект від субсидій Пекіна на обмін споживчих товарів почав зникати.

Індекс CSI 300 материкового Китаю піднявся майже на 1% після оприлюднення економічних даних.

Уповільнення не стало несподіванкою для ринків, оскільки інвестори вже очікували послаблення зростання у третьому кварталі після того, як вплив експорту та бюджетної підтримки з боку Пекіна вичерпався,

– сказав Чжиwei Чжан, президент і головний економіст Pinpoint Asset Management.

Зауважте! Фіскальна політика Пекіна може стати "більш підтримуючою на маргінесі", але великий пакет стимулів малоймовірний, якщо тільки Пекін не побачить загрози невиконання цільового показника зростання у 5%.

