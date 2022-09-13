Повільно та впевнено котиться до низу: що з російським держбюджетом
Джерело:Фейсбук сторінка Олега Гетмана
В росії спостерігається падіння доходів майже у два рази, видатки перевищують довоєнний рівень, а золотовалютні резерви тануть. Як справи у країни-агресорки з держбюджетом, читайте у матеріалі.
Як повідомив на своїй сторінці Олег Гетман, економічний експерт, надприбутки росії внаслідок панічного зростання цін цієї весни на енергоносії у світі – закінчились.
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Добрі новини від держбюджету росії
За словами експерта, доходи країни-агресорки різко зменшуються. На сьогодні спостерігається падіння щомісячних доходів росії майже у два рази.
Щодо видатків, то з березня по серпень видатки значно перевищують довоєнний рівень, в середньому вони вищі на 465 мільярдів рублів щомісяця.
Відтак, у липні та серпні видатки почали значно перевищувати доходи росії. Дефіцит бюджету у липні склав 1 трильйон рублів, у серпні – 344 мільярдів рублів.
Наступні місяці очікується подальше скорочення доходів росії, внаслідок суттєвого зменшення постачання газу до ЄС та світового обмеження ціни на нафту рф з грудня 2022 року,
– додає Олег Гетман.
Золотовалютні резерви – тануть
За даними, які оприлюднив економічний експерт, порівняно з січня 2022 року загальний обсяг міжнародних резервів росії зменшився станом на 1 вересня на 64 мільярдів доларів.
У серпні обсяг резервів становив 577 мільярдів доларів, а у вересня – 566 мільярдів доларів.
З цих 566 мільярдів доларів, які залишились – заморожені (у євро, доларах, фунтах) близько 300 мільярдів доларів, ще близько 130 мільярдів у золоті під санкціями,
– наголошує експерт.
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росія та її газ
Нагадуємо, що країна-агресорка намагатиметься будь-яким чином зірвати опалювальний сезон в Україні та Європі.
- Як розповів 24 каналу виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко, газотранспортна система України працює менше ніж на 20% від загальної потужності, тобто на сьогодні транзит газу з росії до ЄС через Україну є критично низьким.
- За прогнозами експерта, найбільше у цій газовій баталії, постраждає росія, яка втрачає європейський ринок.
- Ситуація, що склалася з транзитом газу, стане для України можливістю розвивати внутрішній газовидобуток після перемоги й стати експортерами газу в ЄС.