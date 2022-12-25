Жигулі замість мерседесів, обвал експорту та рекордне безробіття: як економіка Росії "помирає"

Війна, яку розв'язала Росія, призводить до її економічного краху. Санкції, введені Заходом, сильно бʼють по економіці країни-агресорки й помітно обмежують споживчі можливості населення. Імпорт та експорт впали, мобілізація призвела до колапсу на ринку праці, а дефіцит бюджету країни наступного року може перевищити усі прогнози. Які справи в Росії, дізнавався 24 канал.

Відомі компанії йдуть з Росії

Згідно з дослідженням Єльського університету, понад 1000 компаній публічно оголосили, що вони добровільно згортають діяльність у Росії. Крім того, чимало частково припинили свою роботу на ринку агресорки з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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Через мобілізацію страждає й ринок праці

Серед відомих компаній, що покинули Росію:

Наприкінці вересня в Росії зафіксували рекордне виснаження працівників, яке швидко поширюється по країні, а безробіття наближається до найнижчого рівня за всю історію.

До прикладу, російська сільськогосподарська компанія "Агрокомплекс" зараз щосили намагається заповнити робочі місця трактористів та інших працівників. У цьому частково винна мобілізація.

У Новосибірську, найбільш густонаселеному місті Сибіру, чиновники повідомляють, що їм ледве вистачає половини персоналу, який розчищає вулиці від снігу. Через брак рук, понад 200 засуджених будуть працевлаштовані у державну компанію виробництва танків "Уралвагонзавод".

Майже половина компаній в Росії заявили, що нестача кадрів унеможливить для них збільшення обсягів виробництва, навіть якщо буде достатній попит.

у вересні Кремль оголосив про "часткову" мобілізацію 300 тисяч росіян.

Цікаво, що витрати на мобілізацію Росії та вплив західних санкцій можуть призвести до провалу в прогнозах уряду щодо бюджету та виснаження резервів Москви до найнижчого рівня за останні роки, пише Reuters із посиланням на розрахунки аналітиків.

Експорт та імпорт енергоносіїв

Як розповідає 24 каналу Олег Гетман, фахівець Економічної експертної платформи, ще у вересні експорт та імпорт газу суттєво впав.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи На сьогодні, у загальному газовий експорт скоротився на 40 – 50%. Важливо, що до Європи він скоротився на 90%. Це значні цифри.

Відповідно, ціна газу впала з майже 2 тисяч доларів за 1000 кубометрів влітку до 950 доларів. Тобто Європа максимально диверсифікувалася.

Щодо нафти, то ситуація, яка склалася на початку грудня після набуття чинності санкцій, призвела до зниження ціни. Причиною стало те, що Європейський союз узгодив обмеження ціни у 60 доларів за барель.

До прикладу, на західних узбережжях Росії ціна сягнула лише 45 – 47 доларів, а на сході вони виявилися трішки вищими, адже там є покупці та порти. Ціна трималася тиждень тому на рівні понад 60 доларів за барель. Середня ж ціна за маркою нафти Ural становить 54 долари за барель,

– додав співрозмовник.

В абсолютних числах експорт нафти за цей тиждень впав на 1,86 мільйона барелів на день і становить приблизно 1,6 мільйона барелів, встановивши абсолютний мінімум за весь 2022 рік.

Дефіцит бюджету буде ще більшим

За словами експерта, якщо на початку року експортні можливості російської нафти сягали 4 – 5 мільйонів барелів на добу, то зараз вони сягають лише 1,5 – 2 мільйони барелів на добу. Обсяги суттєво зменшилися. Це вдарило по бюджету країни.

Дефіцит бюджету Росії, який був закладений на цей рік, а саме 1,6 трильйона рублів, збільшиться приблизно до 2 трильйонів рублів. Але найцікавіше буде наступного року.

Закладений офіційний дефіцит сягає 2,9 трильйона рублів у 2023 році, але через зниження цін на нафту, якщо воно збережеться й надалі, дефіцит може сягнути 5 трильйонів рублів. І це вже буде шалена цифра, після якої вони будуть змушені зрізати усі видатки,

– каже Олег Гетман.

Частково Росія намагається компенсувати все через девальвацію рубля. Нещодавно ми спостерігали за тим, як російський рубль із 62 сягнув до 72 рублів за долар. Завдяки цьому країна-агресорка зможе покрити дефіцит десь на пів або ж на трильйон рублів.

Та це палиця з двома кінцями. Адже додаткова девальвація провокує додаткову інфляцію, і відповідно, збідніння росіян.

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Торгівля тепер тільки з Китаєм

Згідно із даними, як експорт, так і імпорт російських товарів у жовтні скоротилися на 2,6% та 0,4% у річному обчисленні відповідно, повідомляє Financial Time.

Кільський інститут світової економіки підрахував, що у червні, липні та серпні імпорт товарів до Росії був на 24% нижчим у річному обчисленні. Це відповідає щомісячному дефіциту імпорту у розмірі 4,5 мільярда доларів. Падіння було викликано скороченням торгівлі з ЄС.

Тоді як торгівля з Китаєм збільшилася на 23%. Це зробило країну головним торговим партнером Росії. Але цього експорту недостатньо, щоб компенсувати падіння торгівлі з ЄС.