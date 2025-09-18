Танення вічної мерзлоти може принести економіці Росії трильйонні збитки. Три регіони постраждають найбільше.

Як постраждає економіка Росії через танення мерзлоти?

Економіка постраждає через танення льодовиків та зростання екстремальних природних явищ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Сумарні втрати для економіки Росії від цих явищ оцінюють щонайменше у 5 трильйонів рублів до 2050 року. Особливо коштовним буде утримання доріг у північних регіонах – від 422 до 865 мільярдів рублів щороку. Найбільші ризики загрожують Чукотці, Якутії та Магаданській області.

Які ще галузі постраждають?

Насамперед проблеми виникнуть в агросекторі: у південних регіонах очікується падіння врожайності зернових із втратами понад 100 мільярдів рублів на рік. Часткове розширення виробництва в центральних і північних регіонах не зможе компенсувати цей дефіцит.

Також постраждає цифрова інфраструктура: до 2050 року третина дата-центрів у Московському регіоні можуть стати жертвами повеней, пожеж та сильних вітрів.

Росія стрімко входить у фазу системної деградації інфраструктури, економіки та сільського господарства, а наслідки кліматичних змін лише поглиблюватимуть кризу,

– повідомляють у розвідці.

Що відомо про стан економіки Росії?