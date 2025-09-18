Россия потеряет триллионы рублей из-за таяния ледников: в каких областях возникнут проблемы
- Российская экономика пострадает из-за таяния вечной мерзлоты. Это может привести к потерям минимум в 5 триллионов рублей до 2050 года, с наибольшими рисками для Чукотки, Якутии и Магаданской области.
- Агросектор пострадает из-за снижения урожайности зерновых в южных регионах, а треть дата-центров в Московском регионе могут быть под угрозой природных катастроф до 2050 года.
Таяние вечной мерзлоты может принести экономике России триллионные убытки. Три региона пострадают больше всего.
Как пострадает экономика России из-за таяния мерзлоты?
Экономика пострадает из-за таяния ледников и роста экстремальных природных явлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Суммарные потери для экономики России от этих явлений оценивают минимум в 5 триллионов рублей до 2050 года. Особенно ценным будет содержание дорог в северных регионах – от 422 до 865 миллиардов рублей ежегодно. Наибольшие риски грозят Чукотке, Якутии и Магаданской области.
Какие еще отрасли пострадают?
Прежде всего проблемы возникнут в агросекторе: в южных регионах ожидается падение урожайности зерновых с потерями более 100 миллиардов рублей в год. Частичное расширение производства в центральных и северных регионах не сможет компенсировать этот дефицит.
Также пострадает цифровая инфраструктура: к 2050 году треть дата-центров в Московском регионе могут стать жертвами наводнений, пожаров и сильных ветров.
Россия стремительно входит в фазу системной деградации инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства, а последствия климатических изменений будут только углублять кризис,
– сообщают в разведке.
Что известно о состоянии экономики России?
Экономика России замедлилась в 11 раз за полгода. Промышленность России переживает кризис, в частности, производство мебели, одежды, электрооборудования и металлургии значительно сократилось.
Президент России Владимир Путин публично признал экономические проблемы страны, требуя от чиновников обеспечить "более высокие темпы" роста ВВП. Проблемы российской экономики связаны с агрессивной войной против Украины, которая тратит значительные ресурсы на военно-промышленный комплекс и армию.
Из-за финансовых трудностей треть российских предприятий уже экономит на рабочих. Наем новых сотрудников замораживают, соцпакет урезают, в частности, выплаты премий и бонусов. Долги по выплате зарплат выросли на 25% за июль, свидетельствуя о структурном кризисе и уменьшении ресурсов для поддержки занятости.