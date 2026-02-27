Воєнна машина Путіна дає збій: гроші закінчуються навіть у стратегічних регіонах

Під тиском санкцій та падіння нафтогазових доходів економіка Росії не витримує воєнних видатків. Навіть у регіонах, які раніше вигравали від збільшення військових витрат, наростає економічна криза.

Які проблеми у Нижньому Новгороді?

Нижній Новгород завжди був гордістю радянської, а згодом і російської оборонки. Там розташовані великі оборонні заводи та автомобільний гігант. Проте, як свідчать документи, що потрапили до рук журналістів, ситуація в регіоні стала критичною, пише Bloomberg.

Місцева асоціація промисловців б'є на сполох, оскільки, попри звіти Кремля про зростання ВВП, реальний сектор іде на дно.

Цього місяця вона звернулася до місцевої влади з переліком проблем, з якими стикаються компанії, а саме з різким падінням інвестицій, скороченням прибутків та зменшенням замовлень і виробництва.

У зверненні наголошується, що головні проблеми спостерігаються у державних гігантів, які є опорою не лише регіону, а й усієї країни:

"Об'єднаної суднобудівної корпорації";

"Роскосмосу";

"Росатому";

та "Ростеху".

Асоціація закликала місцеву владу порушити ці питання перед російським урядом у Москві.

Економічні проблеми наростають навіть попри те, що державні видатки на оборону минулого року підскочили на 30%. Однак місцеві підприємства стрімко накопичують борги і змушені обмежувати виробництво:

Обсяг неоплачених рахунків місцевих підприємств перевищив 100 мільярдів рублів (1,3 мільярда доларів);

Державні гіганти просто не закривають рахунки за вже поставлену продукцію.

Кілька великих компаній, які вважаються стратегічними, вже скоротили робочий час для зменшення витрат.

Попри це, за опитуваннями підприємств, у другому півріччі 2026 року близько 20 тисяч людей можуть втратити роботу в Нижньогородському регіоні, якщо ситуація не покращиться.

Яка ситуація в інших регіонах?

Проблеми спостерігають не лише у промисловому серці Росії. В інших регіонах економічна ситуація ще гірша.

Загальний дефіцит регіональних бюджетів у 2025-му зріс більш ніж на 1 трильйон рублів – до 1,48 трильйона рублів. Це більш як втричі перевищує показник 2024 року, повідомила російська газета "Коммерсант".

Це відображає ширші труднощі по всій країні: російська економіка різко охолола минулого року після введення рекордно високих відсоткових ставок,

– говорять аналітики.

Кремлю доводиться терміново рятувати регіони, щоб утримати їх на плаву:

Цього року, за даними російського Мінфіну, їм планують надати 3,55 трильйона рублів грантів;

Також дозволив списати до двох третин боргів за бюджетними кредитами у 2025 – 2029 роках, а це 1,1 трильйона рублів.

Однак навіть це не рятує. Регіональні уряди змушені активніше позичати кошти під високі відсотки, щоб закрити бюджетні "дірки".

Зауважте! За словами опозиційного російського економіста В’ячеслава Ширяєва, через відсутність грошей російські губернатори повністю розгубилися і виглядають деморалізованими, а "дві третини регіонів опустили руки і просто пливуть за течією".

