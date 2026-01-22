Доходи зупиняться: аналітик назвав спосіб, як залишити Росію без грошей на війну

Велика Британія може діяти більш агресивно щодо тіньового флоту Росії та інших російських суден. Зокрема, розробляється проєкт закону, який дозволить британським військовим використовувати зброю проти них. Це дуже хороша ідея.

Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд озвучив 24 Каналу думку, що основна ідея полягає не в тому, щоб використати зброю проти танкерів тіньового флоту. Можливо, це для того, щоб збільшити ризик для Росії у використанні цих кораблів та безпосередній допомозі країні-агресорці з боку інших для обходу міжнародних санкцій.

"У такий спосіб зробити ці поставки більш нежиттєздатними та значно зменшити прибутки від них для Росії, щоб тіньовий флот перестав бути джерелом значного доходу для них. Тому що страхові внески і ризики зростуть. Менше компаній погодяться допомагати Росії у цих операціях", – пояснив він.

Адже тіньовий флот є важливим інструментом для обходу санкцій. Росія продає нафту та у такий спосіб генерує дохід до свого бюджету, за допомогою якого фінансується війна проти України.

Як вплинула операція США у Венесуелі?

Раніше США заявили, що готові зупиняти судна "тіньового флоту" з венесуельською нафтою будь-де. Андреас Умланд зазначив, що це має бути прикладом для інших країн, а також для інших дій американців поза венесуельським контекстом.

Операція Штатів у Венесуелі є сумнівною у багатьох аспектах і порушує міжнародне право. З іншого боку, це також змінило міжнародну економічну ситуацію. Оскільки тепер ці величезні ресурси венесуельської нафти фактично перебувають під контролем США. Це обмежує здатність діяти таких країн, як Росія та Китай,

– підкреслив він.

Адже венесуельська нафта відіграла певну роль. Існувала схема змішування венесуельської нафти з російською. Китай також має очевидний інтерес до нафти з Венесуели.

Тому побачимо, як це вплине на загальну економічну ситуацію. Але основний театр дій розташований у Європі. Ймовірніше, у Балтійському або Чорному морі, де відбувається значна частина російської нафтової торгівлі. Можливо, також у Тихому океані. Але те, що відбувається у Венесуелі, змінює загальну економічну ситуацію,

– сказав аналітик.

