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12 червня, 12:12
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У США заявили, що економіка України зможе обігнати російську: коли та за яких умов це можливо

Валерія Моргун
Основні тези
  • Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що економіка України може обігнати російську протягом двох десятиліть за умови належного управління, стратегічних партнерств і глобальних інвестицій.
  • Адміністрація Трампа працює над створенням американо-українського інвестиційного фонду з відбудови, зокрема планується велика конференція в Римі.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив членам комітету з питань бюджету та податків Палати представників США, що економіка Україна протягом двох десятиліть може стати більшою за російську. Але лише за певних ефективних умов.

Коли Україна зможе обігнати Росію у сфері економіки

Таку заяву він зробив у середу, 11 червня, пише 24 Канал з посиланням на слухання.

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Зокрема Бессент навів за приклад Польщу. Економіка країни після падіння Берлінської стіни була такого ж розміру, як українська. Однак станом на зараз більша втричі.

Міністр фінансів США припустив, що через два десятиліття, українська економіка може стати більшою за російську економіку  за умови:

  • належного управління;
  • стратегічних партнерств;
  • глобальних інвестицій.

Зверніть увагу! Зі слів міністра, це забезпечить дуже сильний та екстремальний стримувальний фактор від того, хто б не управляв Росією тоді.

Що наразі робить Америка для посилення економіки України?

Задля посилення економіки України, адміністрація Трампа активно працює над якнайшвидшим початком роботи американо-українського інвестиційного фонду з відбудови. Зокрема планується велика конференція в Римі щодо відбудови України.