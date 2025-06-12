У США заявили, що економіка України зможе обігнати російську: коли та за яких умов це можливо

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив членам комітету з питань бюджету та податків Палати представників США, що економіка Україна протягом двох десятиліть може стати більшою за російську. Але лише за певних ефективних умов.

Коли Україна зможе обігнати Росію у сфері економіки

Таку заяву він зробив у середу, 11 червня, пише 24 Канал з посиланням на слухання.

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Зокрема Бессент навів за приклад Польщу. Економіка країни після падіння Берлінської стіни була такого ж розміру, як українська. Однак станом на зараз більша втричі.

Міністр фінансів США припустив, що через два десятиліття, українська економіка може стати більшою за російську економіку за умови:

належного управління;

стратегічних партнерств;

глобальних інвестицій.

Зверніть увагу! Зі слів міністра, це забезпечить дуже сильний та екстремальний стримувальний фактор від того, хто б не управляв Росією тоді.