Чи виживе нація: Буданов назвав умови для порятунку української економіки
- Кирило Буданов наголосив, що Україні потрібні сучасні технології для відновлення економіки.
- Він підкреслив важливість суспільства та людей у подоланні економічних викликів, навіть після досягнення стійкого миру.
Кирило Буданов на економічній конференції розповів про виклики для економіки та шляхи їх подалання. Водночас сказав, що найбільше залежить від суспільства й людей, а не державного плану.
Що пропонує зробити Буданов?
Про те, яким є головне завдання для України, розповів Кирило Буданов.
Так, під час Форуму "Економіка стійкості: виклики лідерства – 2026" керівник ОП заявив, що Україні потрібні сучасні технології та викококваліфікована робоча сила.
Україні потрібна неоіндустріалізація,
– сказав Буданов.
Водночас він пояснив, що військо, навіть якщо буде найсильнішим у світі, не зможе захистити країну без сильного економічного підґрунтя. Тож Україна має знайти ресурси, аби якісно будувати економіку. Адже це ставить перед українцями питання – чи виживе нація та держава.
Буданов акцентував, що колись Україна була економічно сильною країною, однак через низку чинників – зараз нашу державу такою не назвеш.
Ще на початку 1990-х років Україна належала до топової десятки світових держав із найкращими економічними показниками. Однак десятиліття корупції та неефективного управління, 13 років тотальної війни підірвали нашу індустріальну міць,
– додав керівник ОП.
Проте дуже багато залежить від суспільства та людей і їхніх дій. Навіть після того, як Україна досягне стійкого миру.
Як світ використовує український досвід?
Дії України у війні та питання мирного врегулювання – це не лише про вирішення однієї локальної ситуації. Для світу – це приклад і водночас своєрідний маркер, який покаже, як будувати нові економічні та безпекові правила.
Про це пише Еспресо, підсумовуючи результати Мюнхенської конференції.
Оскільки Європа розглядає і поточні загрози й довгострокові перспективи – українські рішення є основою для майбутнього безпекового плану та мінімізації можливих наслідків.
Зокрема питання ядерної безпеки є одним із ключових. Новий договір, який створять після завершення домовленості США та Росії, буде актуальним не лише для кількох країн, а для всіх.
Тобто завдяки досвіду, який має Україна – світ знає, як правильно реагувати на певні ситуації та, можливо, навіть зможе запобігти якимось із них.
Що відомо про економічні виклики для України у 2026 році?
Так, за прогнозами експертів ситуація на валютному ринку протягом місяця залишатиметься стабільною. Водночас долар може перетнути позначку в 43 гривні.
Водночас інфляція поступово уповільнюється, що допоможе стабілізувати економічну ситуацію.
У січні рівень показника зріс, однак це допустимо для періоду початку року, коли виробники встановлюють нові ціни та проводять перерахунки.