НБУ пояснив як мита США вплинуть на Україну

НБУ вважає, що мита Трампа не матимуть вагомого впливу на Україну. Зокрема, це пояснюється малим експортом до США.

Чи відчує Україна мита Трампа

Проте ефект від введення мит Україна може відчути саме через те, як тарифи вплинуть на її партнерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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На початку квітня США різко підвищили мита для великої кількості торгівельних партнерів, проте диференційовано, тож Україна опинилася в таборі чи не найменш "постраждалих" держав,

– повідомляє НБУ.

Нагадаємо! США встановив для України мито 10%. Це найнижча ставка. НБУ вважає, що такий розмір мита пояснюється позитивним сальдо США у двосторонній торгівлі.

Потрібно розуміти, що мита Трампа, зокрема, для Єврозони, можуть зменшити зовнішній попит. А це явище, своєю чергою, вплинуло на погіршення прогнозу відносно зростання ВВП України на 2025 рік до 3,1%.

Водночас регулятор каже, що це сповільнення буде короткочасним. Імовірно, у 2026 – 2027 роках, зростання буде відновлено.

Прогноз НБУ також не передбачає суттєвого впливу тарифних війн на інфляційні процеси в Україні,

– зауважує Нацбанк.

Зверніть увагу! НБУ вважає, що тарифні війни можуть впливати на один з довгострокових ризиків для України. Йдеться, зокрема, про прискорення деглобалізаційних процесів.

У разі загострення торгівельних конфліктів та розгортання валютних війн у світі НБУ також буде готовий забезпечувати належну курсову гнучкість, щоб уникнути накопичення значних зовнішньоекономічних дисбалансів,

– повідомляє регулятор.

Тобто, НБУ і надалі продовжить регулювати ситуацію на валютному ринку в умовах зростання невизначеності. Однією з основних задач у цьому секторі для регулятора є підтримка стабільного курсу, без різких коливань.