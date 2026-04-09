Перемир’я не врятує економіку: ЄС попереджає про небезпечний сценарій

Економічне зростання Євросоюзу залишається під загрозою, навіть попри заяви США про досягнення перемир'я у війні з Іраном. У Брюсселі побоюються стагфляції.

Як війна в Ірані б'є по економці ЄС?

Про це під час виступу в комітеті Європарламенту з економічних і монетарних питань заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, пише Bloomberg.

Довгострокові перспективи затьмарені глибокою невизначеністю. Європейська економіка залишається під загрозою стагфляційного шоку, – попередив єврокомісар.

Наразі Єврокомісія готується знизити прогноз зростання ВВП і водночас підвищити очікування щодо інфляції на 2026 і 2027 роки.

За його словами, економічні втрати Євросоюзу залежатимуть від тривалості конфлікту на Близькому Сході:

якщо війна буде короткою, економіка може втратити близько 0,4 відсоткового пункту зростання у 2026 році;

якщо ж війна затягнеться, втрати можуть сягнути 0,6 відсоткового пункту у 2026 та 2027 роках.

Водночас в Брюсселі очікують, що за короткотривалої війни інфляція в ЄС може зрости приблизно на 1% вже цього року. В іншому випадку додасть до 1,5 % як у 2026, так і у 2027 році.

Важливо пам’ятати, що наші можливості для маневру зараз значно обмежені через попередні кризи та нагальну потребу збільшувати витрати на оборону,

– наголосив Домбровскіс.

Зауважте! Стагфляцією називають кризовий стан економіки, який поєднує стагнацію, тобто застій, відсутність зростання, зі швидким зростанням цін. У такій ситуації виробництво падає, купівельна спроможність людей теж, а от ціни на товари продовжують йти вгору.

Яке перемир'я оголосили в США?

Нагадаємо, раніше цього тижня США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню, щоб спробувати досягти ширшої угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він погодився на перемир'я в обмін на те, що Тегеран відкриє Ормузьку протоку для руху суден, пише CNN. В Ірані нібито відповіли, що це можливо за координації зі збройними силами країни.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав угоду США та Ірану "крихким перемир'ям".

Є люди, які явно хочуть сісти за стіл переговорів і співпрацювати з нами, щоб досягти вигідної угоди, а є й такі, хто бреше навіть щодо того крихкого перемир’я, яке ми вже уклали. Якщо іранці готові добросовісно співпрацювати з нами, я думаю, ми зможемо досягти угоди,

– зауважив Венс.

Важливо! Та вже у четвер, 9 квітня, спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф назвав припинення вогню та переговори зі США безглуздими. Він звинуватив Вашингтон у порушенні 3 з 10 пунктів рамкової угоди для завершення війни. А згодом Іран заявив про повторне закриття Ормузької протоки.

