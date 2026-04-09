Как война в Иране бьет по экономке ЕС?

Об этом во время выступления в комитете Европарламента по экономическим и монетарным вопросам заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет Bloomberg.

Долгосрочные перспективы омрачены глубокой неопределенностью. Европейская экономика остается под угрозой стагфляционного шока, – предупредил еврокомиссар.

Сейчас Еврокомиссия готовится снизить прогноз роста ВВП и одновременно повысить ожидания по инфляции на 2026 и 2027 годы.

По его словам, экономические потери Евросоюза будут зависеть от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке:

если война будет короткой, экономика может потерять около 0,4 процентного пункта роста в 2026 году;

если же война затянется, потери могут достичь 0,6 процентного пункта в 2026 и 2027 годах.

В то же время в Брюсселе ожидают, что при кратковременной войны инфляция в ЕС может вырасти примерно на 1% уже в этом году. В противном случае добавит до 1,5 % как в 2026, так и в 2027 году.

Важно помнить, что наши возможности для маневра сейчас значительно ограничены из-за предыдущих кризисов и насущной необходимости увеличивать расходы на оборону,

– подчеркнул Домбровскис.

Заметьте! Стагфляцией называют кризисное состояние экономики, который сочетает стагнацию, то есть застой, отсутствие роста, с быстрым ростом цен. В такой ситуации производство падает, покупательная способность людей тоже, а вот цены на товары продолжают идти вверх.

Какое перемирие объявили в США?

Напомним, ранее на этой неделе США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, чтобы попытаться достичь более широкой сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он согласился на перемирие в обмен на то, что Тегеран откроет Ормузский пролив для движения судов, пишет CNN. В Иране якобы ответили, что это возможно при координации с вооруженными силами страны.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал соглашение США и Ирана "хрупким перемирием".

Есть люди, которые явно хотят сесть за стол переговоров и сотрудничать с нами, чтобы достичь выгодной сделки, а есть и такие, кто врет даже относительно того хрупкого перемирия, которое мы уже заключили. Если иранцы готовы добросовестно сотрудничать с нами, я думаю, мы сможем достичь соглашения,

– отметил Вэнс.

Важно! Но уже в четверг, 9 апреля, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал прекращение огня и переговоры с США бессмысленными. Он обвинил Вашингтон в нарушении 3 из 10 пунктов рамочного соглашения для завершения войны. А впоследствии Иран заявил о повторном закрытии Ормузского пролива.

