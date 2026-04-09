Як війна в Ірані б'є по економці ЄС?
Про це під час виступу в комітеті Європарламенту з економічних і монетарних питань заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, пише Bloomberg.
Дивіться також Енергетична криза не буде короткочасною: речник Єврокомісії зробила жорстку заяву
Довгострокові перспективи затьмарені глибокою невизначеністю. Європейська економіка залишається під загрозою стагфляційного шоку, – попередив єврокомісар.
Наразі Єврокомісія готується знизити прогноз зростання ВВП і водночас підвищити очікування щодо інфляції на 2026 і 2027 роки.
За його словами, економічні втрати Євросоюзу залежатимуть від тривалості конфлікту на Близькому Сході:
- якщо війна буде короткою, економіка може втратити близько 0,4 відсоткового пункту зростання у 2026 році;
- якщо ж війна затягнеться, втрати можуть сягнути 0,6 відсоткового пункту у 2026 та 2027 роках.
Водночас в Брюсселі очікують, що за короткотривалої війни інфляція в ЄС може зрости приблизно на 1% вже цього року. В іншому випадку додасть до 1,5 % як у 2026, так і у 2027 році.
Важливо пам’ятати, що наші можливості для маневру зараз значно обмежені через попередні кризи та нагальну потребу збільшувати витрати на оборону,
– наголосив Домбровскіс.
Зауважте! Стагфляцією називають кризовий стан економіки, який поєднує стагнацію, тобто застій, відсутність зростання, зі швидким зростанням цін. У такій ситуації виробництво падає, купівельна спроможність людей теж, а от ціни на товари продовжують йти вгору.
Яке перемир'я оголосили в США?
Нагадаємо, раніше цього тижня США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню, щоб спробувати досягти ширшої угоди.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він погодився на перемир'я в обмін на те, що Тегеран відкриє Ормузьку протоку для руху суден, пише CNN. В Ірані нібито відповіли, що це можливо за координації зі збройними силами країни.
Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав угоду США та Ірану "крихким перемир'ям".
Є люди, які явно хочуть сісти за стіл переговорів і співпрацювати з нами, щоб досягти вигідної угоди, а є й такі, хто бреше навіть щодо того крихкого перемир’я, яке ми вже уклали. Якщо іранці готові добросовісно співпрацювати з нами, я думаю, ми зможемо досягти угоди,
– зауважив Венс.
Важливо! Та вже у четвер, 9 квітня, спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф назвав припинення вогню та переговори зі США безглуздими. Він звинуватив Вашингтон у порушенні 3 з 10 пунктів рамкової угоди для завершення війни. А згодом Іран заявив про повторне закриття Ормузької протоки.
Як Європа готується до нової кризи?
Раніше єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен попереджав, що ЄС уже готується до тривалого енергетичного шоку, спричиненого війною в Іран. За його словами, у Брюсселі розглядають навіть найгірші сценарії, серед яких можливе нормування критично важливих ресурсів, зокрема авіаційного пального та дизеля.
Паралельно Європейська комісія працює з урядами країн-членів над створенням пакетів підтримки для бізнесу та домогосподарств, щоб зменшити фінансове навантаження. Адже бюджети багатьох держав уже зазнали значного тиску після пандемії, енергетичної кризи та збільшення витрат на оборону.
У листі до міністрів країн ЄС Йоргенсен також рекомендував урядам уникати рішень, які можуть стимулювати додаткове споживання пального, обмежувати торгівлю нафтопродуктами, а також розглядати варіанти скорочення виробництва на європейських нафтопереробних заводах.