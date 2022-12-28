Європу чекає скорочення у 2023 році, – Financial Time

28 грудня 2022, 12:51
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Джерело:

Financial Time

Енергетична криза призведе до скорочення економіки Європи. Такі прогнози роблять економісти на 2023 рік.

Згідно з результатами опитаних економістів, на це повпливають висока інфляція та потенційний дефіцит енергоресурсів, які призведуть до зниження виробництва та спровокують зміну ситуації на ринку праці.

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Майже 90% з 37 опитаних сказали, що вважають, що зона єдиної валюти вже перебуває в рецесії, і більшість прогнозує, що валовий внутрішній продукт скоротиться протягом усього наступного року.

Газові ринки в Європі залишаються ключовим ризиком. Додаткові перебої з поставками або особливо холодна зима можуть призвести до відновлення напруженості та зростання цін,
– сказала К'яра Зангареллі, економіст Morgan Stanley. 

В усьому винна енергетична криза

Попри те, що Європа завдяки м’якій осені дозволила залишити сховища природного газу майже в повному обсязі, багато хто побоюється, що енергетична криза може повернутися наступного року. Особливо якщо ця зима буде холодною і запаси вичерпаються. 

Цієї зими, ймовірно, вдалося уникнути кінцевого ризику нормування газу, але питання енергопостачання наступної зими все ще залишається відкритим,
— сказав Сільвен Бройєр, головний економіст S&P Global Ratings.

Важливо, що європейські країни побороли залежність від російського газу, і тепер отримують його від Норвегії, США та Близького Сходу. Крім того, вдалося перейти на альтернативні джерела енергії.
 
Проте все ж буде важко поповнити найважливіші сховища без російських поставок.

 

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Скорочення економіки

Економісти прогнозують, що наступного року економіка Єврозони скоротиться трохи менше ніж на 0,01%. Це більш песимістично, ніж Європейська комісія та Європейський центральний банк, прогнозували, що наступного року економіка блоку зросте на 0,3% та 0,5%.

 

 
Марчелло Мессорі, професор економіки Університету Луїса в Римі, сказав, що подальше підвищення процентних ставок ЄЦБ для протидії "надмірній інфляції", яка була спричинена шоком у постачанні енергоресурсів, спричиненим вторгненням Росії в Україну, "призведе до серйозної рецесії".
 

 

Щодо цін, то у 2023 році ціни можуть зрости трохи більше ніж на 6%, а у 2024 році – майже на 2,7%. А от за прогнозами ЄЦБ, зростання цін становитиме в середньому 6,3% наступного року та 3,4% у 2024 році.

Автор: Валерія Городинська