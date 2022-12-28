Європу чекає скорочення у 2023 році, – Financial Time

Енергетична криза призведе до скорочення економіки Європи. Такі прогнози роблять економісти на 2023 рік.

Згідно з результатами опитаних економістів, на це повпливають висока інфляція та потенційний дефіцит енергоресурсів, які призведуть до зниження виробництва та спровокують зміну ситуації на ринку праці.

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Майже 90% з 37 опитаних сказали, що вважають, що зона єдиної валюти вже перебуває в рецесії, і більшість прогнозує, що валовий внутрішній продукт скоротиться протягом усього наступного року.

Газові ринки в Європі залишаються ключовим ризиком. Додаткові перебої з поставками або особливо холодна зима можуть призвести до відновлення напруженості та зростання цін,

– сказала К'яра Зангареллі, економіст Morgan Stanley.

В усьому винна енергетична криза

Попри те, що Європа завдяки м’якій осені дозволила залишити сховища природного газу майже в повному обсязі, багато хто побоюється, що енергетична криза може повернутися наступного року. Особливо якщо ця зима буде холодною і запаси вичерпаються.

Цієї зими, ймовірно, вдалося уникнути кінцевого ризику нормування газу, але питання енергопостачання наступної зими все ще залишається відкритим,

— сказав Сільвен Бройєр, головний економіст S&P Global Ratings.