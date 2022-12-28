Згідно з результатами опитаних економістів, на це повпливають висока інфляція та потенційний дефіцит енергоресурсів, які призведуть до зниження виробництва та спровокують зміну ситуації на ринку праці.
Майже 90% з 37 опитаних сказали, що вважають, що зона єдиної валюти вже перебуває в рецесії, і більшість прогнозує, що валовий внутрішній продукт скоротиться протягом усього наступного року.
Газові ринки в Європі залишаються ключовим ризиком. Додаткові перебої з поставками або особливо холодна зима можуть призвести до відновлення напруженості та зростання цін, – сказала К'яра Зангареллі, економіст Morgan Stanley.
В усьому винна енергетична криза
Попри те, що Європа завдяки м’якій осені дозволила залишити сховища природного газу майже в повному обсязі, багато хто побоюється, що енергетична криза може повернутися наступного року. Особливо якщо ця зима буде холодною і запаси вичерпаються.
Цієї зими, ймовірно, вдалося уникнути кінцевого ризику нормування газу, але питання енергопостачання наступної зими все ще залишається відкритим, — сказав Сільвен Бройєр, головний економіст S&P Global Ratings.
Проте все ж буде важко поповнити найважливіші сховища без російських поставок.
Економісти прогнозують, що наступного року економіка Єврозони скоротиться трохи менше ніж на 0,01%. Це більш песимістично, ніж Європейська комісія та Європейський центральний банк, прогнозували, що наступного року економіка блоку зросте на 0,3% та 0,5%.
Щодо цін, то у 2023 році ціни можуть зрости трохи більше ніж на 6%, а у 2024 році – майже на 2,7%. А от за прогнозами ЄЦБ, зростання цін становитиме в середньому 6,3% наступного року та 3,4% у 2024 році.