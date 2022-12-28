Согласно результатам опрошенных экономистов, на это повлияют высокая инфляция и потенциальный дефицит энергоресурсов, которые приведут к снижению производства и спровоцируют изменение ситуации на рынке труда.
Около 90% из 37 опрошенных сказали, что считают, что зона единой валюты уже находится в рецессии, и большинство прогнозирует, что валовой внутренний продукт сократится в течение всего следующего года.
Газовые рынки в Европе остаются ключевым риском. Дополнительные перебои с поставками или особенно холодная зима могут привести к возобновлению напряженности и росту цен. – сказала Кьяра Зангарелли, экономист Morgan Stanley.
Во всем виноват энергетический кризис
Несмотря на то, что Европа благодаря мягкой осени позволила покинуть хранилища природного газа почти в полном объеме, многие опасаются, что энергетический кризис может вернуться в следующем году. Особенно если эта зима будет холодной, и запасы иссякнут.
Этой зимой, вероятно, удалось избежать конечного риска нормирования газа, но вопрос энергоснабжения следующей зимы все еще остается открытым. – сказал Сильвен Бройер, главный экономист S&P Global Ratings.
Однако все же будет сложно пополнить важнейшие хранилища без российских поставок.
Экономисты прогнозируют, что на следующий год экономика Еврозоны сократится чуть меньше чем на 0,01%. Это пессимистичнее, чем Европейская комиссия и Европейский центральный банк, прогнозировали, что в следующем году экономика блока вырастет на 0,3% и 0,5%.
Что касается цен, то в 2023 году цены могут вырасти чуть более чем на 6%, а в 2024 году – почти на 2,7%. А вот по прогнозам ЕЦБ рост цен будет составлять в среднем 6,3% в следующем году и 3,4% в 2024 году.