Согласно результатам опрошенных экономистов, на это повлияют высокая инфляция и потенциальный дефицит энергоресурсов, которые приведут к снижению производства и спровоцируют изменение ситуации на рынке труда.

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Около 90% из 37 опрошенных сказали, что считают, что зона единой валюты уже находится в рецессии, и большинство прогнозирует, что валовой внутренний продукт сократится в течение всего следующего года.

Газовые рынки в Европе остаются ключевым риском. Дополнительные перебои с поставками или особенно холодная зима могут привести к возобновлению напряженности и росту цен.

– сказала Кьяра Зангарелли, экономист Morgan Stanley.

Во всем виноват энергетический кризис

Несмотря на то, что Европа благодаря мягкой осени позволила покинуть хранилища природного газа почти в полном объеме, многие опасаются, что энергетический кризис может вернуться в следующем году. Особенно если эта зима будет холодной, и запасы иссякнут.

Этой зимой, вероятно, удалось избежать конечного риска нормирования газа, но вопрос энергоснабжения следующей зимы все еще остается открытым.

– сказал Сильвен Бройер, главный экономист S&P Global Ratings.