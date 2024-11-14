5 способів зекономити на світлі: українцям пора готуватися до зими

14 листопада 2024, 12:40
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Автор: Тетяна Стельмах

Електроенергію потрібно економити, щоб запобігти перенавантаженню системи. В першу чергу варто звернути увагу на прилади, якими людина користується вдома.

Економія електроенергії

В Укренерго повідомили про 5 способів зекономити електроенергію, передає 24 Канал

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Серед них:

  • Вимикайте прилади з розеток, якщо ними не користуєтеся;
  • Кип'ятіть лише потрібні об'єми води;
  • Пральні та посудомийні машини треба запускати лише при повній загруженості та вночі;
  • Використовуйте енергозберігаючі лампи та вимикайте світло у кімнатах, де немає людей;
  • Усі пристрої типу телефонів та ноутбуків варто заряджати вночі, коли менше навантаження на систему.

Вкрай важливо не вмикати кілька потужних приладів одночасно у години максимального споживання. Вранці – з 07:00 до 11:00 та увечері – з 16:00 до 22:00,
– написали в Укренерго.

Економія електроенергії може запобігти перенавантаженню енергосистеми та зменшити тривалість майбутніх відключень світла.