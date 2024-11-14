Економія електроенергії
В Укренерго повідомили про 5 способів зекономити електроенергію, передає 24 Канал.
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Серед них:
- Вимикайте прилади з розеток, якщо ними не користуєтеся;
- Кип'ятіть лише потрібні об'єми води;
- Пральні та посудомийні машини треба запускати лише при повній загруженості та вночі;
- Використовуйте енергозберігаючі лампи та вимикайте світло у кімнатах, де немає людей;
- Усі пристрої типу телефонів та ноутбуків варто заряджати вночі, коли менше навантаження на систему.
Вкрай важливо не вмикати кілька потужних приладів одночасно у години максимального споживання. Вранці – з 07:00 до 11:00 та увечері – з 16:00 до 22:00,
– написали в Укренерго.
Економія електроенергії може запобігти перенавантаженню енергосистеми та зменшити тривалість майбутніх відключень світла.