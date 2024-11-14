Економія електроенергії

В Укренерго повідомили про 5 способів зекономити електроенергію, передає 24 Канал.

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Серед них:

Вимикайте прилади з розеток, якщо ними не користуєтеся;

Кип'ятіть лише потрібні об'єми води;

Пральні та посудомийні машини треба запускати лише при повній загруженості та вночі;

Використовуйте енергозберігаючі лампи та вимикайте світло у кімнатах, де немає людей;

Усі пристрої типу телефонів та ноутбуків варто заряджати вночі, коли менше навантаження на систему.

Вкрай важливо не вмикати кілька потужних приладів одночасно у години максимального споживання. Вранці – з 07:00 до 11:00 та увечері – з 16:00 до 22:00,

– написали в Укренерго.

Економія електроенергії може запобігти перенавантаженню енергосистеми та зменшити тривалість майбутніх відключень світла.