Экономия электроэнергии

В Укрэнерго сообщили о 5 способах сэкономить электроэнергию, передает 24 Канал.

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Среди них:

Выключайте приборы из розеток, если ими не пользуетесь;

Кипятите только нужные объемы воды;

Стиральные и посудомоечные машины надо запускать только при полной загруженности и ночью;

Используйте энергосберегающие лампы и выключайте свет в комнатах, где нет людей;

Все устройства типа телефонов и ноутбуков стоит заряжать ночью, когда меньше нагрузка на систему.

Крайне важно не включать несколько мощных приборов одновременно в часы максимального потребления. Утром – с 07:00 до 11:00 и вечером – с 16:00 до 22:00,

– написали в Укрэнерго.

Экономия электроэнергии может предотвратить перегрузку энергосистемы и уменьшить продолжительность будущих отключений света.