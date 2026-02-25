До людей, які мають газовий котел, звернулись із порадою – як зекономити на рахунках

Опалення й досі відчутно б'є по гаманцях українських родин. Однак є прості способи зекономити, щоб рахунки стали меншими.

Як зекономити на опаленні газом?

У Нафтогазі поділилися такими порадами. Річ у тім, що газовий котел споживає чимало енергоресурсів, але правильне налаштування та використання обладнання напряму впливає на суму в платіжках.

Фахівці радять знизити температуру оселі вночі, що можна зробити декількома способами.

Варіант №1 – Відрегулюйте термостат

На старіших приладах можна вручну відрегулювати термостат на нижчу позначку.

Сучасні газові котли можна відрегулювати за допомогою таймеру. Переведіть графік роботи пристрою на нічний режим.

Ще один спосіб зменшити температуру вночі – прикручування кранів радіаторів.

Однак є важливий нюанс: повністю вимикати опалення не варто. Якщо дім охолоне, то вранці, аби прогріти його "з нуля", доведеться запускати котел на максимум – і економія може зійти нанівець.

Корисно! Відповідно до санітарних норм, оптимальною температурою в житлових кімнатах восени та взимку вважається 20 – 22 градуси за Цельсієм.

Які ще є поради для економії тепла?

Газопостачальна компанія радить за можливості встановити терморегулятори на батареях. Вони допоможуть підібрати оптимальну температуру для кожної кімнати.

Знижувати температуру обігріву варто не лише вночі, а й коли вдома нікого немає. Також важливо залишати вільний простір біля радіаторів, адже це покращує циркуляцію теплого повітря і кімната прогрівається ефективніше.

Окрему увагу рекомендують приділити шторам. Фіранки зі щільної тканини мають бути такої довжини, аби не перекривати тепло від батарей, але водночас захищати від холоду з вікон.

Як оплатити газ зі знижкою?