До людей, які мають газовий котел, звернулись із порадою – як зекономити на рахунках
- Щоб зекономити на платіжках, українцям радять знижувати температуру в оселі вночі, відрегулювавши газовий котел.
- Оптимальною температурою в домівках восени та взимку вважають 20 – 22 градуси тепла.
Опалення й досі відчутно б'є по гаманцях українських родин. Однак є прості способи зекономити, щоб рахунки стали меншими.
Як зекономити на опаленні газом?
У Нафтогазі поділилися такими порадами. Річ у тім, що газовий котел споживає чимало енергоресурсів, але правильне налаштування та використання обладнання напряму впливає на суму в платіжках.
Дивіться також Газ і нафта в Україні під ударами: які наслідки та чи можливі відключення не лише світла
Фахівці радять знизити температуру оселі вночі, що можна зробити декількома способами.
- Варіант №1 – Відрегулюйте термостат
На старіших приладах можна вручну відрегулювати термостат на нижчу позначку.
- Варіант №2 – Налаштуйте таймер
Сучасні газові котли можна відрегулювати за допомогою таймеру. Переведіть графік роботи пристрою на нічний режим.
- Варіант №3 – Прикрутіть радіатори
Ще один спосіб зменшити температуру вночі – прикручування кранів радіаторів.
Однак є важливий нюанс: повністю вимикати опалення не варто. Якщо дім охолоне, то вранці, аби прогріти його "з нуля", доведеться запускати котел на максимум – і економія може зійти нанівець.
Корисно! Відповідно до санітарних норм, оптимальною температурою в житлових кімнатах восени та взимку вважається 20 – 22 градуси за Цельсієм.
Які ще є поради для економії тепла?
Газопостачальна компанія радить за можливості встановити терморегулятори на батареях. Вони допоможуть підібрати оптимальну температуру для кожної кімнати.
Знижувати температуру обігріву варто не лише вночі, а й коли вдома нікого немає. Також важливо залишати вільний простір біля радіаторів, адже це покращує циркуляцію теплого повітря і кімната прогрівається ефективніше.
Окрему увагу рекомендують приділити шторам. Фіранки зі щільної тканини мають бути такої довжини, аби не перекривати тепло від батарей, але водночас захищати від холоду з вікон.
Як оплатити газ зі знижкою?
Нагадаємо, українці також можуть отримати 1% знижки на оплату газу. Для цього необхідно скористатися будь-яким із цифрових сервісів Нафтогазу – до 15 числа щомісяця.
Окрім того, розрахуватися за блакитне паливо можна карткою "Національного кешбеку". За участі в програмі економія складе до 3 тисяч гривень щомісяця.
До слова, щонайменше до 31 березня 2026 року ціна на природний газ для населення залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр, раніше повідомили в уряді.