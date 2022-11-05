Як платити за електроенергію вдвічі менше

Для того, щоб витрати за електроенергію були меншими, людям радять перейти на нічне споживання світла та встановити розумні лічильники, а саме двозонний.

Для чого встановлювати багатофункціональний лічильник та як платити менше за світло, пояснюють журналісти Економіки 24.

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Що означає нічний тариф

Двозонний лічильник передбачає розрахунок за день електроенергії за день – від 7 ранку до 23 години, та за ніч – з 23 по 7 ранку.

Перевага саме нічного тарифу – за нього потрібно платити менше. Таким чином з 23 години вечора й до 7 ранку за електроенергію платиться вдвічі менше, ніж за звичайним тарифом.

Тарифи на електроенергію для населення:

ті, що с поживають на місяць до 250 кіловат на годину – 1,44 гривні за 1 кіловат.

поживають на місяць до 250 кіловат на годину – ті, що понад 250 кіловат на годину — 1,68 гривні за 1 кіловат.

Як встановити двозонний лічильник

Встановити багатотарифний лічильник можна за таким способом:

написати заяву для підключення в місцевій енергопостачальній компанії. Можна це здійснити у своєму персональному кабінеті сайті обленерго;

придбати пристрій, бажано зробити це в спеціалізованому магазині;

запрограмувати пристрій, віддавши його у компанію, де писали заяву на підключення. Після цього отримати акт;

сплатити за послуги із заміни лічильника та домовитися про дату і час встановлення.

На думку експерта з ЖКГ Олега Попенка, з якою він поділився з 24 каналом, через те, що в Україні вимикають світло не тільки вдень, але й вночі, перевага двозонного лічильника у такі моменти втрачається.

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Чи варто встановлювати трьохзонні лічильники

Зверніть увагу, що часто європейці використовують не двозонні, а трьохзонні лічильники. Відтак, у час пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) – тарифу на 50% більший від діючого. У час напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) — по діючому тарифу, а в нічний час (з 23:00 до 07:00) — по тарифу, який на 60% менший від діючого.

Що робити, якщо зникне світло

Запастися висококалорійними запасами продуктів та води, у разі вимкнення світла;

Не забувати про павербанки;

А якщо їх не має, то використовувати альтернативу: можна заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;



Як підготуватися до відсутності світла / Інфографіка 24 каналу

Як правильно економити електроенергію:

На вихідні, якщо дозволяє погода, не залишайтеся вдома, для того, щоб не використовувати побутові електричні прилади;

Варто багато готувати одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електро прилади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні;

Користуватися правилом: одна лампа плюс один прилад одночасно. Тобто якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску, а якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту, чи духовку;



Як розумно використовувати енергоємні прилади / Інфографіка 24 каналу