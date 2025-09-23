Українські атаки дронів по нафтопереробних заводах Росії призвели до того, що експорт російського пального впав ледь не до мінімуму з 2020 року. У підсумку Кремль стрімко втрачає одне з головних джерел своїх доходів.

Як скоротився експорт дизелю з Росії?

Від початку серпня 2025 року Україна вразила 16 із 38 російських НПЗ, деякі з них – по кілька разів. Серед них – один із найбільших заводів країни, розташований у Рязані потужністю 340 тисяч барелів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

За підрахунками дослідницької групи Energy Aspects, через українські удари російські НПЗ втратили потужності нафтопереробки на понад 1 мільйон барелів на добу.

Якщо нинішні темпи атак України збережуться, експорт дизеля у вересні впаде до найнижчого місячного рівня з 2020 року, підрахували фахівці.

Схоже, це найрезультативніша кампанія, яку Україна проводила досі,

– зазначив Бенедикт Джордж із компанії Argus.

На сьогодні Росія залишається другим у світі постачальником дизелю:

близько половину обсягів імпортує до Туреччини;

решту – на ринки Західної та Північної Африки, а також у Бразилію.

Хоча Москва у 2025 році обмежила експорт бензину, продажі дизеля за кордон поки що не підпадали під заборони.

Однак, за даними російського пропагандистського видання ТАСС, профільні відомства в Росії наразі розглядають можливість запровадити обмеження на постачання дизельного пального за кордон до кінця 2025 року та продовжити заборону на експорт бензину.

Важливо! Нині у Росії діє заборона на експорт бензину для всіх учасників ринку, включно з нафтопереробними заводами, до 30 вересня, а для компаній, які не є виробниками, – до 31 жовтня.

Як Україна атакує НПЗ Росії?