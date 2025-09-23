Українські дрони б'ють точно: експорт дизелю з Росії упав до мінімуму за 5 років
- Українські атаки дронів на російські НПЗ призвели до зменшення експорту дизелю з Росії до найнижчого рівня з 2020 року.
- Росія розглядає можливість обмежити експорт дизельного пального до кінця 2025 року на додаток до існуючої заборони на експорт бензину.
Українські атаки дронів по нафтопереробних заводах Росії призвели до того, що експорт російського пального впав ледь не до мінімуму з 2020 року. У підсумку Кремль стрімко втрачає одне з головних джерел своїх доходів.
Як скоротився експорт дизелю з Росії?
Від початку серпня 2025 року Україна вразила 16 із 38 російських НПЗ, деякі з них – по кілька разів. Серед них – один із найбільших заводів країни, розташований у Рязані потужністю 340 тисяч барелів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
За підрахунками дослідницької групи Energy Aspects, через українські удари російські НПЗ втратили потужності нафтопереробки на понад 1 мільйон барелів на добу.
Якщо нинішні темпи атак України збережуться, експорт дизеля у вересні впаде до найнижчого місячного рівня з 2020 року, підрахували фахівці.
Схоже, це найрезультативніша кампанія, яку Україна проводила досі,
– зазначив Бенедикт Джордж із компанії Argus.
На сьогодні Росія залишається другим у світі постачальником дизелю:
- близько половину обсягів імпортує до Туреччини;
- решту – на ринки Західної та Північної Африки, а також у Бразилію.
Хоча Москва у 2025 році обмежила експорт бензину, продажі дизеля за кордон поки що не підпадали під заборони.
Однак, за даними російського пропагандистського видання ТАСС, профільні відомства в Росії наразі розглядають можливість запровадити обмеження на постачання дизельного пального за кордон до кінця 2025 року та продовжити заборону на експорт бензину.
Важливо! Нині у Росії діє заборона на експорт бензину для всіх учасників ринку, включно з нафтопереробними заводами, до 30 вересня, а для компаній, які не є виробниками, – до 31 жовтня.
Як Україна атакує НПЗ Росії?
Протягом літа Україна систематично завдавала ударів дронами по російських НПЗ. Лише в серпні під атаки потрапили понад десять підприємств, що спричинило зупинку близько 17% потужностей російської нафтопереробки.
А в ніч проти 20 вересня українські сили безпілотних систем атакували Саратовський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, повідомили в Генштабі. Внаслідок ударів на обох об’єктах сталися масштабні вибухи та пожежі.
На тлі цих атак в Росії змушені були посилити правила біржових торгів дизельним пальним. Зокрема, російське Міненерго обмежило щоденне підвищення цін із відвантаженням залізницею чи трубопроводом з 0,5% до 0,01%. Крім того, ввели обмеження на максимальний обсяг закупівель для одного учасника торгів.