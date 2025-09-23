Украинские дроны бьют точно: экспорт дизеля из России упал до минимума за 5 лет
- Украинские атаки дронов на российские НПЗ привели к уменьшению экспорта дизеля из России до самого низкого уровня с 2020 года.
- Россия рассматривает возможность ограничить экспорт дизельного топлива до конца 2025 года в дополнение к существующему запрету на экспорт бензина.
Украинские атаки дронов по нефтеперерабатывающим заводам России привели к тому, что экспорт российского топлива упал едва ли не до минимума с 2020 года. В итоге Кремль стремительно теряет один из главных источников своих доходов.
Как сократился экспорт дизеля из России?
С начала августа 2025 года Украина поразила 16 из 38 российских НПЗ, некоторые из них – по несколько раз. Среди них – один из крупнейших заводов страны, расположен в Рязани мощностью 340 тысяч баррелей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Смотрите также До 6 месяцев простоя: Украина может парализовать треть НПЗ России
По подсчетам исследовательской группы Energy Aspects, из-за украинских ударов российские НПЗ потеряли мощности нефтепереработки более чем на 1 миллион баррелей в сутки.
Если нынешние темпы атак Украины сохранятся, экспорт дизеля в сентябре упадет до самого низкого месячного уровня с 2020 года, подсчитали специалисты.
Похоже, это самая результативная кампания, которую Украина проводила до сих пор,
– отметил Бенедикт Джордж из компании Argus.
На сегодня Россия остается вторым в мире поставщиком дизеля:
- около половины объемов импортирует в Турцию;
- остальные – на рынки Западной и Северной Африки, а также в Бразилию.
Хотя Москва в 2025 году ограничила экспорт бензина, продажи дизеля за границу пока не подпадали под запрет.
Однако, по данным российского пропагандистского издания ТАСС, профильные ведомства в России сейчас рассматривают возможность ввести ограничения на поставки дизельного топлива за границу до конца 2025 года и продлить запрет на экспорт бензина.
Важно! Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая нефтеперерабатывающие заводы, до 30 сентября, а для компаний, которые не являются производителями, – до 31 октября.
Как Украина атакует НПЗ России?
В течение лета Украина систематически наносила удары дронами по российским НПЗ. Только в августе под атаки попали более десяти предприятий, что повлекло остановку около 17% мощностей российской нефтепереработки.
А в ночь на 20 сентября украинские силы беспилотных систем атаковали Саратовский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, сообщили в Генштабе. В результате ударов на обоих объектах произошли масштабные взрывы и пожары.
На фоне этих атак в России вынуждены были ужесточить правила биржевых торгов дизельным топливом. В частности, российское Минэнерго ограничило ежедневное повышение цен с отгрузкой по железной дороге или трубопроводом с 0,5% до 0,01%. Кроме того, ввели ограничения на максимальный объем закупок для одного участника торгов.