Украинские атаки дронов по нефтеперерабатывающим заводам России привели к тому, что экспорт российского топлива упал едва ли не до минимума с 2020 года. В итоге Кремль стремительно теряет один из главных источников своих доходов.

Как сократился экспорт дизеля из России?

С начала августа 2025 года Украина поразила 16 из 38 российских НПЗ, некоторые из них – по несколько раз. Среди них – один из крупнейших заводов страны, расположен в Рязани мощностью 340 тысяч баррелей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

По подсчетам исследовательской группы Energy Aspects, из-за украинских ударов российские НПЗ потеряли мощности нефтепереработки более чем на 1 миллион баррелей в сутки.

Если нынешние темпы атак Украины сохранятся, экспорт дизеля в сентябре упадет до самого низкого месячного уровня с 2020 года, подсчитали специалисты.

Похоже, это самая результативная кампания, которую Украина проводила до сих пор,

– отметил Бенедикт Джордж из компании Argus.

На сегодня Россия остается вторым в мире поставщиком дизеля:

около половины объемов импортирует в Турцию;

остальные – на рынки Западной и Северной Африки, а также в Бразилию.

Хотя Москва в 2025 году ограничила экспорт бензина, продажи дизеля за границу пока не подпадали под запрет.

Однако, по данным российского пропагандистского издания ТАСС, профильные ведомства в России сейчас рассматривают возможность ввести ограничения на поставки дизельного топлива за границу до конца 2025 года и продлить запрет на экспорт бензина.

Важно! Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая нефтеперерабатывающие заводы, до 30 сентября, а для компаний, которые не являются производителями, – до 31 октября.

Как Украина атакует НПЗ России?