Україна сьогодні експортує більше електроенергії, ніж імпортує, – Укренерго
Джерело:НЕК "Укренерго"
У повідомленні НЕК "Укренерго" йдеться про те, що Україна сьогодні експортує більше електроенергії, ніж імпортує. У компанії також повідомили, що на ранок 4 січня без світла залишається 406 населених пунктів.
Скільки експортує та імпортує Україна
Відтак, стало відомо, що Україна сьогодні експортує у нічні години мінімального споживання – 1 483 Мегават-години до Словаччини, Румунії та Молдови.
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З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 Мегаватів. При цьому в період пікового добового навантаження заплановано імпортувати 252 Мегават-години з Словаччини.
Стан енергосистеми
Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.Зауважте! Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки її споживання росте.
Вже 3 січня добовий максимум споживання електроенергії перевищив на 7% показники вівторка, 2 січня.
Щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок,
– підкреслює "Укренерго".
У компанії також повідомили, що протягом 3 січня на теплових електростанціях та електроцентралях в аварійний ремонт вийшли 4 енергоблоки, натомість включено в мережу 3 енергоблоки.Зверніть увагу! Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, дуже різке збільшення навантаження може призвести до технологічних порушень.
Які населені пункти залишаються знеструмленими
Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській та Миколаївській областях. Крім того, на ранок 4 січня без світла залишається 406 населених пунктів.Зауважте! Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.
Також через негоду на ранок 4 грудня знеструмленими залишаються 95 населених пунктів:
- у Волинській – 85;
- в Київській області – 6;
- в Донецькій області понад добу залишаються знеструмленими 4 населені пункти;
- через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Сумській та Чернігівській областях.