Імпорт переважає експорт: як це впливає на ціни в Україні

Наразі Україна купує товарів набагато більше, ніж продає – купівля становить фактично у два рази більше, ніж продаж. За 2025 рік країна імпортувала товарів на 84,8 мільярда доларів, а експорт становив лише 40,3 мільярда доларів.

Як експорт та імпорт України впливають на ціни?

Водночас такий товарообіг не пов'язаний з війною.

В Україні імпорт завжди перевищував експорт. Виключенням були буквально один – два роки з настання незалежності країни.

Зокрема лідерами імпорту у 2025 році: стали

машини, устаткування та транспорт – 34,1 мільярда доларів; продукція хімічної промисловості – 12,5 мільярда доларів; паливно-енергетичні товари — 10,5 мільярда доларів.

А до трійки найбільш експортованих з України товарів потрапили:

продовольчі товари — 22,5 мільярда доларів;

метали та вироби з них — 4,7 мільярда доларів;

машини, устаткування та транспорт — 3,6 мільярда доларів.

Китай імпортував до України найбільше товарів — на 19,2 мільярда доларів. Але це є нормою, адже Китай – основний постачальник не лише для України, а ще для Євросоюзу та США.

В умовах, коли імпорт переважає над експортом, країна втрачає більше валюти, ніж заробляє, що безумовно впливає на національну грошову одиницю,

З початку 2026 року гривня почала стрімко "падати". І це теж є наслідком рекордного сальдо. Тому Національний банк змушений знижувати курс національної валюти.

Крім того, податкове навантаження на 1 кілограм оподаткованого імпорту у січні – грудні 2025 року становила 0,52 долара за кілограм. Що це означає? Коли імпортери платять будь-які податки, то їх зазвичай перекладають на покупців. А це призводить до зростання цін.

Зауважте! Уряд перекладає податки на споживачів, ціни підвищуються. Таким чином відбувається інфляція, що впливає на економіку України.

Нагадаємо, що три країни вимагали захисних заходів у торгівельних угодах ЄС, зокрема з Україною. Про це писала Європейська правда.

Цими країнами стали Румунія, Угорщина та Словаччина. Країни заявили тоді, що угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Україною не враховує належним чином інтереси фермерів та виробників харчових продуктів Європейського Союзу.

Що відомо про український експорт?