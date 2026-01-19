Як експорт та імпорт України впливають на ціни?
Водночас такий товарообіг не пов'язаний з війною, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Читайте також Падіння на мільйони: що відбувається з ІТ-експортом України та чи є це сигналом тривоги для економіки
В Україні імпорт завжди перевищував експорт. Виключенням були буквально один – два роки з настання незалежності країни.
Зокрема лідерами імпорту у 2025 році: стали
- машини, устаткування та транспорт – 34,1 мільярда доларів;
- продукція хімічної промисловості – 12,5 мільярда доларів;
- паливно-енергетичні товари — 10,5 мільярда доларів.
А до трійки найбільш експортованих з України товарів потрапили:
- продовольчі товари — 22,5 мільярда доларів;
- метали та вироби з них — 4,7 мільярда доларів;
- машини, устаткування та транспорт — 3,6 мільярда доларів.
Китай імпортував до України найбільше товарів — на 19,2 мільярда доларів. Але це є нормою, адже Китай – основний постачальник не лише для України, а ще для Євросоюзу та США.
В умовах, коли імпорт переважає над експортом, країна втрачає більше валюти, ніж заробляє, що безумовно впливає на національну грошову одиницю,
– йдеться у матеріалі.
З початку 2026 року гривня почала стрімко "падати". І це теж є наслідком рекордного сальдо. Тому Національний банк змушений знижувати курс національної валюти.
Крім того, податкове навантаження на 1 кілограм оподаткованого імпорту у січні – грудні 2025 року становила 0,52 долара за кілограм. Що це означає? Коли імпортери платять будь-які податки, то їх зазвичай перекладають на покупців. А це призводить до зростання цін.
Зауважте! Уряд перекладає податки на споживачів, ціни підвищуються. Таким чином відбувається інфляція, що впливає на економіку України.
Нагадаємо, що три країни вимагали захисних заходів у торгівельних угодах ЄС, зокрема з Україною. Про це писала Європейська правда.
Цими країнами стали Румунія, Угорщина та Словаччина. Країни заявили тоді, що угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Україною не враховує належним чином інтереси фермерів та виробників харчових продуктів Європейського Союзу.
Що відомо про український експорт?
- В Україні у 2025 році суттєво зменшився експорт зерна. На це вплинули погодні умови та російські удари.
- Станом на зараз жодна вітчизняна компанія не входить до лідерів з експорту. Основні трейдери на ринку – це іноземні компанії.