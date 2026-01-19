Как экспорт и импорт Украины влияют на цены?

В то же время такой товарооборот не связан с войной.

В Украине импорт всегда превышал экспорт. Исключением были буквально один – два года с наступления независимости страны.

В частности лидерами импорта в 2025 году: стали

машины, оборудование и транспорт – 34,1 миллиарда долларов; продукция химической промышленности – 12,5 миллиарда долларов; топливно-энергетические товары - 10,5 миллиардов долларов.

А в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров попали:

продовольственные товары - 22,5 миллиарда долларов;

металлы и изделия из них - 4,7 миллиарда долларов;

машины, оборудование и транспорт - 3,6 миллиарда долларов.

Китай импортировал в Украину больше всего товаров - на 19,2 миллиарда долларов. Но это является нормой, ведь Китай – основной поставщик не только для Украины, а еще для Евросоюза и США.

В условиях, когда импорт преобладает над экспортом, страна теряет больше валюты, чем зарабатывает, что безусловно влияет на национальную денежную единицу,

– говорится в материале.

С начала 2026 года гривна начала стремительно "падать". И это тоже является следствием рекордного сальдо. Поэтому Национальный банк вынужден снижать курс национальной валюты.

Кроме того, налоговая нагрузка на 1 килограмм налогооблагаемого импорта в январе – декабре 2025 года составила 0,52 доллара за килограмм. Что это значит? Когда импортеры платят любые налоги, то их обычно перекладывают на покупателей. А это приводит к росту цен.

Заметьте! Правительство перекладывает налоги на потребителей, цены повышаются. Таким образом происходит инфляция, что влияет на экономику Украины.

Напомним, что три страны требовали защитных мер в торговых соглашениях ЕС, в частности с Украиной. Об этом писала Европейская правда.

Этими странами стали Румыния, Венгрия и Словакия. Страны заявили тогда, что соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной не учитывает должным образом интересы фермеров и производителей пищевых продуктов Европейского Союза.

Что известно об украинском экспорте?