Від вторгнення у лютому 2022 році: експорт нафти Росії суттєво змінився

Експорт російської нафти різко скоротився в останні тижні 2025 року та на початку 2026 року. Чотирнадцяте поспіль падіння цін та зменшення обсягів постачання знизило вартість експорту до найнижчого рівня від часу вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Що відбувається з експортом російської нафти?

Країна відвантажувала 3,43 мільйона барелів нафти на добу протягом чотирьох тижнів до 4 січня, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Повалення режиму Мадуро: чи означає це обвал цін на нафту і якою буде ситуація на ринку

Це приблизно на 440 тисяч барелів менше, ніж у період до 21 грудня. При цьому зниження зумовлене меншими відвантаженнями з ключового тихоокеанського порту Козьміно.

Потоки залишаються волатильними, і на них впливають багато факторів:

погода; санкції; графік відвантажень.

Ціни на російські сорти нафти впали різкіше, ніж на світові еталонні марки, після запровадження США санкцій у жовтні проти "Роснафти" та "Лукойлу". Наприклад, сорт Urals торгується нижче 35 доларів за барель у Балтійському та Чорному морях – близько 60% від своєї ціни станом на 1 жовтня.

Зокрема падіння обсягів експорту відбувається на тлі атак України на російську нафтову інфраструктуру, включно з НПЗ, трубопроводами, портами та танкерами. Через атаки дронів на судна в Чорному морі танкери, що йдуть до Новоросійська, обирають південніший маршрут уздовж узбережжя Туреччини.

Російські барелі знову почали розвантажуватися в ключових індійських портах, однак логістичні ланцюги подовжуються: зростає кількість таємних перевалок із судна на судно, а танкери подовгу стоять на якорі в очікуванні дозволу на швартування,

– йдеться у матеріалі.

Однак у тиждень до 4 січня загалом 30 танкерів завантажили 21,46 мільйона барелів російської нафти. Це менше, ніж 23,59 млн барелів на 32 суднах тижнем раніше.

У середньодобовому вимірі відвантаження в тиждень до 4 січня знизилися до 3,07 мільйона барелів на добу – приблизно на 290 тисяч барелів на добу менше, ніж попереднього тижня, і на 980 тисяч барелів менше, ніж у тиждень до 21 грудня. Показник опустився до найнижчого рівня з серпня.

Важливо! У середньому за чотири тижні валова вартість російського експорту знизилася до 960 мільйона доларів на тиждень у 28 днів до 4 січня – на 10% менше порівняно з періодом до 28 грудня. Середні ціни падали 14-й тиждень поспіль, і разом зі скороченням обсягів це знизило вартість постачання до найнижчого рівня щонайменше з початку вторгнення в Україну.

Ціни на російську нафту знизилися значно різкіше, ніж на світові еталони, після санкцій США проти в жовтні. Urals нині торгується на рівні близько 60% своєї ціни станом на 1 жовтня, а ESPO – на 25% нижче. Натомість північноморський Dated Brent за той самий період втратив лише 10% вартості.

Зафіксовані поставки до азійських клієнтів Росії знизилися до 3,29 мільйона барелів на добу у 28 днів до 4 січня — проти 3,57 мільйона у період до 28 грудня. Хоча обсяги, що прямують до Китаю та Індії, начебто падають, це компенсується зростанням партій на суднах без зазначеного кінцевого пункту.

Зараз більше нафти перебуває на танкерах без зазначеного кінцевого пункту, ніж на тих, що сигналізують рух до Китаю, Індії чи Туреччини,

– уточнили у тексті.

Потоки на танкерах, що сигналізують китайські порти, становили 870 тисяч барелів на добу в чотири тижні до 4 січня – проти 1,01 мільйона у період до 28 грудня. Обсяги до Індії знизилися до 600 тисяч барелів на добу з 910 тисяч барелів.

Потоки до Туреччини в чотири тижні до 4 січня знизилися приблизно до 100 тисяч барелів на добу – найнижче з квітня 2023 року.

Наприкінці грудня до Сирії було відвантажено партію російської нафти – першу за три місяці.

Зверніть увагу! Водночас еквівалент 1,83 мільйона барелів на добу перебуває на суднах без кінцевого пункту.

Нагадаємо, що ціна "надприбутків" Росії від нафтогазової сфери добігла свого кінця. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Доходи як від нафти, так й від газу будуть падати як в середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Причиною є західні санкції та війна проти України.

Аналітики зазначають, що цього року Росія була змушена торгувати нафтою на межі рентабельності або навіть у збиток,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Наразі Кремль змушений продавати нафту Індії та Китаю. Але величезними знижками. Іноді вони становлять приблизно 50% ціни.

Що ще відомо щодо нафти?