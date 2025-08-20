Торгівля Росії з Китаєм йде на спад: які наслідки будуть для російського бюджету
- Російсько-китайська торгівля знизилася до 125,8 мільярдів доларів, причому Китай скоротив закупівлі ключових сировинних товарів з Росії, таких як нафта та СПГ.
- Скорочення експорту енергоносіїв до Китаю та падіння нафтогазових доходів на 18% посилюють тиск на бюджет Росії, що вже страждає від економічних труднощів.
Російсько-китайська торгівля почала скорочуватись вперше з початку вторгення у 2022 році. Скорочення китайського попиту посилює тиск на бюджет Росії.
Як у Росії змінився показник експорту до Китаю?
У 2025 році фіксують зниження у взаємній торгівлі Росії й Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.
За даними китайської митниці, за січень-липень двосторонній товарообіг зменшився до 125,8 мільярдів доларів після майже дворазового зростання за попередні три роки, до рекордних 245 мільярдів доларів у 2025 році. Так Китай скоротив закупівлю майже всіх ключових сировинних товарів у Росії:
- постачання нафти впали на 11% (до 49,11 мільйонів тонн);
- нафтопродуктів – на 28% (до 5,51 мільйонів тонн);
- СПГ – на 13% (до 3,22 мільйонів тонн);
- деревини – на 10% (до 4,53 мільйонів тонн);
- вугілля – на 10% (до 38,97 мільйонів тонн).
Постачання з Китаю до Росії також скоротилися – на 9%, насамперед за рахунок імпорту автомобілів, впав на 61%. Водночас збільшився експорт до Китаю трубопровідного газу (на 23%), а також промислових металів: нікелю, алюмінію й міді.
Як падіння доходів вплине на бюджет?
Серед причин такого спаду торгівлі – негативний вплив санкційного та економічного тиску ззовні, насичення китайською продукцією у певних ринкових сегментах, а також внутрішньоекономічні процеси і в Росії, і в Китаї.
Загалом скорочення китайського попиту на російську сировину, особливо сиру нафту, посилює тиск на бюджет Росії, зазначає Мацей Кальвасінський, старший науковий співробітник Центру східних досліджень у Польщі.
Знижується податкова база, пов'язана з експортом енергоносіїв, а це найважливіше джерело доходів для федеральної скарбниці. За даними Мінфіну Росії, за січень-липень нафтогазові доходи бюджету впали на 18%, а в травні, червні та липні їхній спад досягав близько 30% рік до року. Тому зниження торгівлі з Китаєм стає проблемою для економіки.
В якому стані економіка Росії?
- Станом на кінець липня стало відомо, що російська економіка стикається з глибокими проблемами через спрямування ресурсів на війну, що веде до занепаду цивільного сектору. Експорт енергоресурсів не підтримує економіку, зокрема вугільна промисловість та металургія перебувають у кризі через втрату ринків та інвестицій.
- Також страждає й аграрний сектор Росії. Зокрема, урожай в Росії став найгіршим за 17 років. Через це у червні експорт пшениці знизився у чотири рази – до 1,12 мільйона тонн, а в липні поставки зерна на зовнішні ринки були у 2,1 раза нижчими за показники аналогічного періоду 2024 року.
- Остаточно позбавити Росію грошей можуть удари по російських НПЗ. Глибинні удари по Росії за 2025 рік завдали збитків ворогу на понад 4% ВВП. Це – 74,1 мільярда доларів. І компенсувати ці гроші ворогу складно.