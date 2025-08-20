Торговля России с Китаем идет на спад: какие последствия будут для российского бюджета
- Российско-китайская торговля снизилась до 125,8 миллиардов долларов, причем Китай сократил закупки ключевых сырьевых товаров из России, таких как нефть и СПГ.
- Сокращение экспорта энергоносителей в Китай и падение нефтегазовых доходов на 18% усиливают давление на бюджет России, что уже страдает от экономических трудностей.
Российско-китайская торговля начала сокращаться впервые с начала вторжения в 2022 году. Сокращение китайского спроса усиливает давление на бюджет России.
Как в России изменился показатель экспорта в Китай?
В 2025 году фиксируют снижение во взаимной торговле России и Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.
По данным китайской таможни, за январь-июль двусторонний товарооборот уменьшился до 125,8 миллиардов долларов после почти двукратного роста за предыдущие три года, до рекордных 245 миллиардов долларов в 2025 году. Так Китай сократил закупку почти всех ключевых сырьевых товаров в России:
- поставки нефти упали на 11% (до 49,11 миллионов тонн);
- нефтепродуктов – на 28% (до 5,51 миллионов тонн);
- СПГ – на 13% (до 3,22 миллионов тонн);
- древесины – на 10% (до 4,53 миллионов тонн);
- угля – на 10% (до 38,97 миллионов тонн).
Поставки из Китая в Россию также сократились – на 9%, прежде всего за счет импорта автомобилей, упал на 61%. В то же время увеличился экспорт в Китай трубопроводного газа (на 23%), а также промышленных металлов: никеля, алюминия и меди.
Как падение доходов повлияет на бюджет?
Среди причин такого спада торговли – негативное влияние санкционного и экономического давления извне, насыщение китайской продукцией в определенных рыночных сегментах, а также внутриэкономические процессы и в России, и в Китае.
В целом сокращение китайского спроса на российское сырье, особенно сырую нефть, усиливает давление на бюджет России, отмечает Мацей Кальвасинский, старший научный сотрудник Центра восточных исследований в Польше.
Снижается налоговая база, связанная с экспортом энергоносителей, а это важнейший источник доходов для федеральной казны. По данным Минфина России, за январь-июль нефтегазовые доходы бюджета упали на 18%, а в мае, июне и июле их спад достигал около 30% год к году. Поэтому снижение торговли с Китаем становится проблемой для экономики.
В каком состоянии экономика России?
- По состоянию на конец июля стало известно, что российская экономика сталкивается с глубокими проблемами из-за направления ресурсов на войну, что ведет к упадку гражданского сектора. Экспорт энергоресурсов не поддерживает экономику, в частности угольная промышленность и металлургия находятся в кризисе из-за потери рынков и инвестиций.
- Также страдает и аграрный сектор России. В частности, урожай в России стал худшим за 17 лет. Поэтому в июне экспорт пшеницы снизился в четыре раза – до 1,12 миллиона тонн, а в июле поставки зерна на внешние рынки были в 2,1 раза ниже показателей аналогичного периода 2024 года.
- Окончательно лишить Россию денег могут удары по российским НПЗ. Глубинные удары по России за 2025 год нанесли ущерб врагу более чем на 4% ВВП. Это – 74,1 миллиарда долларов. И компенсировать эти деньги врагу сложно.