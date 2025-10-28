Експорт української зброї: Зеленський розповів, коли запустять програму

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що контрольований експорт української зброї розпочнеться вже незабаром. А саме – наступного місяця.

Коли розпочнеться експорт української зброї?

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця, пише 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського у його соціальних мережах.

Згідно зі слів українського лідера, міністр оборони має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів:

FPV; дронів-перехоплювачів; дронів для дипстрайків.

Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця,

– заявив Володимир Зеленський.

Важливо! Як повідомив у Telegram Зеленський, на кінець року Україна повинна вийти на показник понад 50 відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський розказував про фінансування виробництва вітчизняних ракет "Фламінго". Про це у своєму матеріалі пише медіа "ТСН".

Український президент пояснив: була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Річ у тім, що є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують.

Однак, як зазначив Зеленський, державне замовлення буде повністю виконане до кінця року.

Лідер України запевнив: Київ знайшов власні ресурси для проплати. Тому Україна буде мати певну кількість ракет, яку не розголошують.

Однак на додаток: президент країни доповів, що "всі задоволені, як ті ракети, що вже полетіли, спрацювали".

Нагадаємо! Крилата ракета "Фламінго" FP-5 має дальність польоту 3 000 кілометрів. Також в неї є бойова частина вагою одну тонну. Таким чином зброя стає вдвічі потужнішою за Tomahawk.