22 вересня, 14:01
Зброя для світу та фронту: Зеленський пояснив, навіщо відновлюють експорт озброєння

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Україна відновлює експорт зброї, щоб фінансувати виробництво, але в першу чергу забезпечуватиме фронт, відправляючи на продаж лише надлишки.
  • Президент Зеленський анонсував три нові експортні платформи для взаємодії зі США, європейськими партнерами та іншими зацікавленими країнами.

Україна поновить експорт зброї, попри те, що повномасштабна війна з Росією триває. Втім, в першу чергу українську зброю вироблятимуть для фронту, а на продаж відправлятимуть лише надлишки озброєння.

Чому поновлять експорт української зброї? 

Українські компанії потребують достатньо коштів для виробництва зброї. Тому дефіцит фінансування з цього року покриватимуть за рахунок керованого експорту деяких видів озброєння, повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського

Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту, будемо мати фінанси, 
– зазначив глава держави. 

За словами Зеленського, певні види сучасної зброї Україна може виробляти у значно більших обсягах, ніж здатна самостійно профінансувати. 

  • А деякі види зброї вже виготовлені в значно більшій кількості, ніж сьогодні реально потрібно армії.
  • Зокрема, морські дрони наразі в Україні у профіциті, а також протитанкова зброя та деякі інші види.

Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад. Другий пріоритет – це наші український арсенал. І тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт, 
– заявив президент. 

Зеленський додав, що протягом двох тижнів буде представлений концепт експорту озброєння, а саме три нові експортні платформи:

  • перша платформа – для експорту та взаємодії зі США;
  • друга платформа – для торгівлі з європейськими партнерами;
  • третя – для експорту іншим партнерам у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку. 

Україна не буде займатися збройною благодійністю і допомагати тим, кому байдуже до України. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас, нашу незалежність, 
– наголосив Зеленський. 

Також він підкреслив, що проводитиметься надійний експортний контроль, щоб українські технології не потрапили до рук росіян та їхніх спільників. 

Важливо! Зараз більшість підприємств оборонно-промислового комплексу в Україні працюють у приватній власності. Як розповів "Укрінформу" перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, вітчизняний ОПК налічує приблизно 900 компаній.

Експорт зброї: що говорять експерти? 

  • Військовий експерт і засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що рішення дозволити експорт власної зброї за кордон дозволить посилити обороноздатність країни. 

  • Фахівці зазначають, що нині виробники дронів випускають продукції приблизно на 1,5 мільярда доларів, але за наявності достатнього фінансування потенціал виробництва може сягнути 4 мільярдів доларів.

  • На думку експертів, якщо дозволити українським підприємствам виготовляти продукцію як для потреб армії, так і для закордонних замовлень, обсяги виробництва суттєво зростуть, і це вигідно насамперед Україні. 