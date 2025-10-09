Україна продаватиме зброю союзникам: Зеленський назвав головну умову
- Україна планує значно збільшити виробництво дронів та ракет, яке у 2026 році може досягти $35 млрд.
- Україна готова експортувати зброю союзникам, але за умови контролю і захисту своїх технологій.
Україна може значно збільшити свій потенціал виробництва дронів та ракет наступного року і готова експортувати зброю союзникам. Проте є обов'язкова умова для передачі технологій іншим країнам.
Як Україна експортуватиме зброю?
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками українських та міжнародних інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на його Telegram-канал.
За словами глави держави, на зустрічі обговорили можливості для збільшення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу, нові напрями співпраці та відкриття платформ для експорту української зброї.
Розраховуємо на продовження підтримки України. Для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України,
– зазначив президент.
Зеленський розповів, що за оцінками влади, потенціал виробництва лише дронів та ракет в Україні у 2026 році сягне вже 35 мільярдів доларів. Тому Україна готова ділитися своїми напрацюваннями в оборонній сфері та технологіями, а також розвивати спільне виробництво зброї з союзниками.
Ми готові й до відкриття експортних платформ зброї у Європі, США та в інших країнах за умови контролю й захисту наших технологій.
Президент подякував усім, хто інвестує в українську оборонну промисловість і дає можливість Україні нарощувати її спроможності.
Куди планують експортувати зброю?
Зеленський раніше заявив, що зараз Україна вже досягла домовленостей про відкриття трьох платформ експорту зброї за такими напрямками:
- Сполучені штати Америки;
- Європа;
- Близький Схід.
При цьому він наголосив, що Україна співпрацюватиме саме з тими країнами, які підтримували її незалежність і допомагали у найскладніші часи
Важливо! Головне завдання сьогодні, за словами Зеленського, – запустити головні експортні платформи до кінця цього року, пише Офіс президента.
Експорт української зброї: що відомо?
Зеленський повідомив, що вже доручив секретарю РНБО та всій урядовій команді розробити ключові елементи нової системи експорту українського озброєння. Ідеться про створення цілісної моделі, яка дозволить Україні офіційно розпочати торгівлю зброєю, зберігаючи при цьому повний контроль над власними технологіями.
За словами Зеленського, Україна вже має зразки озброєння, виробництво яких перевищує потреби фронту. Це, зокрема, морські дрони, протитанкові комплекси та інші системи, які виготовляються у значно більших обсягах, ніж нині використовуються на полі бою. Саме ці профіцитні види й підуть на експорт.
Експерти вважають, що запуск експортних майданчиків зброї може стати потужним стимулом для української економіки. Це забезпечить ресурс для модернізації виробництва, створення нових технологій та підвищення конкурентоспроможності української оборонки. Водночас експорт зброї зміцнить міжнародні позиції України.