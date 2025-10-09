Україна може значно збільшити свій потенціал виробництва дронів та ракет наступного року і готова експортувати зброю союзникам. Проте є обов'язкова умова для передачі технологій іншим країнам.

Як Україна експортуватиме зброю?

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками українських та міжнародних інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на його Telegram-канал.

Дивіться також Дрони, сітки, "мангали", – військовий вразив, яка зброя масово заходить на фронт

За словами глави держави, на зустрічі обговорили можливості для збільшення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу, нові напрями співпраці та відкриття платформ для експорту української зброї.

Розраховуємо на продовження підтримки України. Для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України,

– зазначив президент.

Зеленський розповів, що за оцінками влади, потенціал виробництва лише дронів та ракет в Україні у 2026 році сягне вже 35 мільярдів доларів. Тому Україна готова ділитися своїми напрацюваннями в оборонній сфері та технологіями, а також розвивати спільне виробництво зброї з союзниками.

Володимир Зеленський Президент України Ми готові й до відкриття експортних платформ зброї у Європі, США та в інших країнах за умови контролю й захисту наших технологій.

Президент подякував усім, хто інвестує в українську оборонну промисловість і дає можливість Україні нарощувати її спроможності.

Куди планують експортувати зброю?

Зеленський раніше заявив, що зараз Україна вже досягла домовленостей про відкриття трьох платформ експорту зброї за такими напрямками:

Сполучені штати Америки;

Європа;

Близький Схід.

При цьому він наголосив, що Україна співпрацюватиме саме з тими країнами, які підтримували її незалежність і допомагали у найскладніші часи

Важливо! Головне завдання сьогодні, за словами Зеленського, – запустити головні експортні платформи до кінця цього року, пише Офіс президента.

Експорт української зброї: що відомо?