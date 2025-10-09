Украина может значительно увеличить свой потенциал производства дронов и ракет в следующем году и готова экспортировать оружие союзникам. Однако есть обязательное условие для передачи технологий другим странам.

Как Украина будет экспортировать оружие?

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями украинских и международных инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам главы государства, на встрече обсудили возможности для увеличения возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса, новые направления сотрудничества и открытия платформ для экспорта украинского оружия.

Рассчитываем на продолжение поддержки Украины. Для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины,

– отметил президент.

Зеленский рассказал, что по оценкам властей, потенциал производства только дронов и ракет в Украине в 2026 году достигнет уже 35 миллиардов долларов. Поэтому Украина готова делиться своими наработками в оборонной сфере и технологиями, а также развивать совместное производство оружия с союзниками.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы готовы и к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля и защиты наших технологий.

Президент поблагодарил всех, кто инвестирует в украинскую оборонную промышленность и дает возможность Украине наращивать ее способности.

Куда планируют экспортировать оружие?

Зеленский ранее заявил, что сейчас Украина уже достигла договоренностей об открытии трех платформ экспорта оружия по следующим направлениям:

Соединенные штаты Америки;

Европа;

Ближний Восток.

При этом он отметил, что Украина будет сотрудничать именно с теми странами, которые поддерживали ее независимость и помогали в самые сложные времена

Важно! Главная задача сегодня, по словам Зеленского, – запустить главные экспортные платформы до конца этого года, пишет Офис президента.

Экспорт украинского оружия: что известно?