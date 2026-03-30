Уперше за 50 років: країни G7 зберуться на екстрене засідання через паливну кризу
- Міністри країн G7 зберуться на екстрене засідання, щоб зарадити економічним наслідкам війни на Близькому Сході.
- На зустрічі 30 березня розглянуть випуск стратегічних резервів та встановлення верхньої межі цін на нафту.
У понеділок, 30 березня, міністри країн G7 проведуть чергове екстрену зустріч. Вони намагатимуться знайти способи обмеження економічних наслідків війни на Близькому Сході.
Як намагаються уникнути кризи?
Йдеться про випуск стратегічних резервів або ж навіть встановлення верхньої межі цін на нафту. Деталі передає Politico.
Обізнані з ходом підготовки дипломати розповіли для журналістів, що до міністрів фінансів та енергетики приєднаються онлайн голови центробанків, аби розглянути різні варіанти дій.
Зокрема, очільник французького мінфіну Ролан Лескюр наголосив, що ця група урядовців збереться з керівниками центробанків "уперше за 50 років".
Однак на засіданні 30 березня навряд ухвалять далекосяжні рішення. "Ми ще не готові до цього", – сказав один із посадовців ЄС щодо перспективи обмеження цін на нафту. До слова, попередні зустрічі минали без погодження таких спільних дій.
Довідка: до складу G7 (Групи Семи) входять США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада та Японія.
Нагадаємо, напередодні Міжнародне енергетичне агентство оголосило про випуск 400 мільйонів барелів нафти (20% зі світових запасів) для пом'якшення дефіциту. Ескалацію на Близькому Сході в організації назвали "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії", писали в Financial Times.
Що відомо про паливну кризу у світі?
Нагадаємо, подорожчання пального в Україні та Європі експерти вважають спекулятивним. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголосив, що основні постачальники сировини туди – це країни південного узбережжя Середземного моря, як-от Алжир, Лівія, а також Нігерія.
Натомість від блокування Ормузької протоки найсильніше постраждали країни Азії. Наприклад, Південна Корея готується до можливого запровадження обмежень на поїздки автомобілями для звичайних громадян, а в Бангладеш через дефіцит можуть закритися всі АЗС тощо.