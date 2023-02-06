Не можна навіть в каністрах: в Естонії вводять заборону на російське пальне

Уряд Естонії заборонив водіям ввозити російське пальне в каністрах на територію країни. Таку заборону ввели через набуття чинності санкцій щодо нафтопродуктів з Росії у неділю, 5 лютого.

Заборона на російське пальне в каністрах

На сайті уряду Естонії в повідомленні сказано, що перехідний період санкцій, введених Європейським Союзом щодо нафтопродуктів з Росії, завершився 5 лютого. А отже з понеділка починають працювати нові правила.

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Усі нафтопродукти з Росії, у тому числі пальне, забороняється ввозити та передавати. Про це повідомив керівник служби із заборон й обмежень, що представляє сферу захисту суспільства при митному відділі Податково-митного департаменту Пірет Тінкус.

На сьогодні приблизно у 80% легкових автомобілів при першому перетині кордону з Естонією є 10-літрова каністра з паливом, крім стандартного заправленого паливного бака в машині,

– зазначила вона.

Які правила для водіїв

Мешканці ЄС можуть купити російське пальне лише у тому разі, якщо воно необхідне для завершення поїздки та повернення на територію Європи.

Пасажир має право ввозити пальне лише в стандартному паливному баку транспортного засобу.

Тобто ввозити пальне в каністрах забороняється.

Важливо, заборона на ввезення товарів у каністрах під час в'їзду з Росії діє однаково у всіх державах Балтії та у Фінляндії.

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Тотальне ембарго

З 5 лютого запрацювало нафтове ембарго проти Росії. Крім санкцій, що набули чинності 5 грудня щодо сирої нафти, тепер нафтопродукти з країни-агресорки теж під обмеженням.